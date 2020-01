Eindgebruikers bereiken op het Duurzaam Gebouwd Congres 2020

Een warmtetransitievisie heeft pas effect als de mensen achter de voordeur enthousiast worden van de uitgesproken duurzaamheidsambities. Hoe gaan we deze eindgebruikers, de groep waar we het allemaal voor doen, bereiken? Die opgave vullen we met je in tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres 2020.

Wat zijn onbenutte kansen in het kader van gedragsverandering en samenwerking? Die thema’s belichten we tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres 2020, op 6 februari in de Bonte Wever te Assen.

Met keynotesprekers als gedeputeerde Tjisse Stelpstra en systeeminnovator Arash Aazami op het podium delen we actief kennis en gaan we samen aan de slag met Missie Duurzaam Drenthe. Een dagje Duurzaam Gebouwd Congres levert je legio mogelijkheden op om te netwerken en samen tot nieuwe samenwerkingen en inzichten te komen.

Op DuurzaamGebouwdCongres.nl lees je meer redenen waarom je dit congres niet mag missen. Direct inschrijven doe je via deze link.