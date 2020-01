De eerste side events voor Building Holland 2020 zijn bekend. In dit artikel geven we je een impressie van de onderwerpen die worden behandeld door experts uit de markt, zoals Luchtdicht Bouwen & BENG, MVO en totaalconcepten voor all-electric.

Op deze pagina vind je een overzicht van de side events die we tot dusver hebben toegevoegd. Je kunt je per seminar, inspiratiemarathon of andere sessie inschrijven op een aparte pagina. Een bezoek aan een side events combineer je eenvoudig met Building Holland 2020, van 24 tot en met 26 maart in de RAI Amsterdam: als je je aanmeldt voor een side event, dan krijg je gratis toegang tot het event.