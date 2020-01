Volledige programma bekend van Duurzaam Gebouwd Congres 2020

Kennisdeling, nieuwe samenwerkingen en inspiratie op het vlak van onder andere gedragsverandering. In dit artikel ontdek je wat een dag Duurzaam Gebouwd Congres jou oplevert.

Gedragsverandering en samenwerking zijn de twee thema’s waaraan de sprekers hun visie verbinden en samen met jou op ‘Missie Duurzaam Drenthe’ gaan. Op deze pagina vind je het volledige programma, waar we de diverse experts aan je voorstellen. Zo lees je hier meer over futurist Arash Aazami, gedeputeerde Tjisse Stelpstra die de duurzaamheidsopgaven in zijn provincie voorstelt, en gedragsdeskundigen Rick van Baaren en Mattheis van Leeuwen.

Trots zijn op de sector

Een van de vaste onderdelen van het Duurzaam Gebouwd Congres is de uitreiking van de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards. Ondertussen zijn de genomineerden bekendgemaakt, onder andere de renovatie van het Atlasgebouw van de TU Eindhoven, het gemeentehuis van Woerden en de STIP in Hilversum zijn genomineerd en in de running voor de ontvangst van deze prestigieuze prijs op het Duurzaam Gebouwd Congres.

Lessons Learned delen

Naast de verschillende netwerkmomenten zijn er allerlei mogelijkheden om met elkaar te discussiëren en lessons learned te delen. Bijvoorbeeld tijdens de workshops. Er zijn vier verschillende rondes en workshops vanuit diverse invalshoeken, waaronder binnen de onderwerpen energietransitie en circulariteit. Hier vind je de volledige lijst.

Het Duurzaam Gebouwd Congres zorgt in 1 dag voor een veelvoud aan nieuwe inzichten, contacten en samenwerkingen. Direct inschrijven voor het congres doe je op deze pagina. Duurzaam Gebouwd-partners vullen hier hun actiecode in voor gratis toegang.