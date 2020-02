Bewonersparticipatie en gedragsverandering op Building Holland 2020

Het beeld wordt steeds scherper. Een succesvolle energietransitie valt of staat bij de acceptatie en participatie van burgers. Wat gebeurt er achter de voordeur, hoe krijg je bewoners mee en wat bepaalt hun gedrag?

In dit seminar op 24 maart in de ochtend tijdens Building Holland 2020 delen experts hun kennis en ervaringen. Profiteer hiervan en oordeel zelf: wat betekent dit voor jou of jouw organisatie? Hoe speel jíj in op de nukken of juist kracht van de burger? Moet jouw aanpak, dienstverlening of product wijzigen? Wat kunnen we van elkaar leren en hoe kunnen eigenaren, beheerders en het bedrijfsleven samen optrekken richting de burger en gebruik maken van hun kracht?

Dit seminar is interessant voor iedereen die een rol speelt bij de verduurzaming van onze woonomgeving. En daarbij te maken krijgt met bewoners. Dan wel als eigenaar, verhuurder of beheerder van woningen. Dan wel als aannemer, adviseur, installateur, leverancier of (andere) dienstverlener op het gebied van de bouw en energie.

Op deze pagina vind je de praktische informatie en de inschrijfmogelijkheid. Inschrijven voor het side event is kosteloos. Indien jij je aanmeldt voor dit side event heb je direct gratis toegang tot Building Holland. Een week voorafgaand aan het event krijg je een badge via Building Holland.