Advertorial: Bostik Premium Aware: Bouwen met duurzaamheid als doel

Zelfs lijmen en kitten moeten tegenwoordig duurzaam zijn én de allerhoogste kwaliteiten bevatten. Niet alleen door de toenemende vraag van eindgebruikers, maar ook door toenemende regulering. Zo is het belangrijk dat producten kunnen worden toegepast in onder andere LEED- en BREEAM-projecten.

Bostik is een wereldwijde speler op het gebied van lijm- en afdichtingsoplossingen en maakt deel uit van het grote Franse chemieconcern Arkema. Met de nieuwe, duurzame lijn ‘Bostik Premium Aware’ neemt het bedrijf een grote stap in de groene richting. Steeds meer groothandels en bouwmaterialenzaken nemen de innovatieve productlijn op in hun assortiment.

Duurzame bouwindustrie

De bouwindustrie richt zich steeds meer op duurzaamheid. En dat niet alleen in de ontwerp- en de bouwfase, maar ook in de periode van het gebruik daarna. Duurzame gebouwen zijn beter voor het milieu en energiezuiniger in het gebruik dan die uit de traditionele bouw. En nog belangrijker, ze zijn gezonder voor de natuur, bewoners en gebruikers.

Bostik merkte dat ook de behoefte van haar klanten en toeleveranciers, om een bijdrage te leveren aan een beter milieu, fors toenam. Daarnaast is Bostik al tijden bezig om als chemieconcern toch zo duurzaam en milieuvriendelijk mogelijk te werken. Die factoren resulteerden in de lancering van Bostik Premium Aware. Dirk Vermeulen, Salesmanager bij Bostik Benelux B.V. zegt daarover: “Dit zijn werkelijk de best beschikbare innovatieve kwaliteiten en de producten zijn breed inzetbaar. Doordat ze de hoogste emissie-certificeringen hebben, zoals EC1PLUS, A+ en/of M1, zijn ze ook geschikt voor LEED- en BREEAM-projecten. De acht producten zijn het minst schadelijk voor milieu, de verwerkers en de uiteindelijke gebruikers van een pand. Ons schuim is bijvoorbeeld zelfs vrij van chloor-parafine. En zo kan ik van ieder producten de unieke duurzame kwaliteiten opnoemen.”

Daarom: Bostik Premium Aware

Een beter milieu en duurzaamheid zijn de rode draad in de beleids- en strategieplannen van Bostik. Dat is niet alleen een marketingaangelegenheid, maar echt een bewustwording van iedereen in de keten. Daarom ontwikkelde Bostik het concept Bostik Premium Aware: een minder milieubelastend assortiment met de allerhoogste kwaliteiten én de hoogste duurzaamheid. Wat je daarvan merkt op de bouwplaats? Simpel: de producten uit onze Bostik Premium Aware lijn zijn nog makkelijker verwerkbaar, hebben een langere levensduur en zijn zo duurzaam mogelijk .Een revolutionair concept met een breed gamma aan ‘premium’ en ‘aware’ producten voor de bouw.

Waarom PREMIUM?

Meest innovatieve kwaliteiten

Perfecte oplossing voor iedere toepassing

Lange levensduur

Waarom AWARE?

Duurzaam; vriendelijk voor gebruiker én milieu

Geschikt voor LEED- en BREEAM-projecten in voorschrijvende markten

Hoogste emissie-certificeringen; EC1PLUS, A+ en/of M1

Meer informatie lees je op de website van Bostik.