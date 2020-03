Terugblik: Duurzaam Gebouwd Congres 2020

In deze video blikken we terug naar het Duurzaam Gebouwd Congres 2020, in de Bonte Wever te Assen. Honderden bouw- en vastgoedprofessionals ontmoetten elkaar om een energieneutrale woningvoorraad in 2040 werkelijkheid te maken.

In het artikel 'Er is nog volop energie en dat wordt een basisrecht van de mens' gingen we al in op de kennis die gedeeld werd tijdens de vele presentaties die de dag rijk was. In het aankomende Duurzaam Gebouwd Magazine #46, dat eind maart op de mat valt, lees je een uitgebreide beschouwing van het congres én een groot interview met gedragsveranderaars Rick van Baaren en Mattheis van Leeuwen.

