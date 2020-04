Advertorial: Eerste digitale magazine van B:ton 2020 is uit!

Het eerste digitale magazine van B:ton 2020 is uit. Ook in dit nummer weer een variëteit aan artikelen, analyses en project- en productnieuws.

Onder meer in dit nummer een artikel over het Yardenhuis in Amsterdam Zuidoost waar de gele kleur van de betonnen elementen in samenspel met het hout het gebouw iets zachts geven en meer over de Zwart Beton Challenge! Lees het digitale magazine direct online via deze pagina.