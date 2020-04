Experts bestijgen virtuele podium van Building Futureproof

Duurzaam Gebouwd-partner Croonwolter&dros is inhoudelijk betrokken bij Building Futureproof, een online bouw- en vastgoedevent dat beslissers inzicht geeft in nieuwe trends, kennisdeling en het opbouwen van commerciële relaties. In dit artikel laten we je zien wat Croonwolter&dros voor je in petto heeft en hoe je mee kunt doen aan deze initiatieven.

Zo spreekt Duurzaam Gebouwd-expert en Croonwolter&dros-directeur Bas Ambachtsheer om 12:25 op de Mainstage van het event. Door deze link te volgen zet je de keynote in je agenda en op deze pagina schrijf je je in voor het event. Verder zijn er verschillende breakout-sessies van Croonwolter&dros om aan mee te doen.

Het initiatief van Holland ConTech en PropTech zet verder onder andere Coen van Oostrom van Edge Technologies, Michel Baars van New Horizon en Remco Claassen op het virtuele podium. Voor deelnemers is het mogelijk om actief mee te doen met breakoutsessies. Daarnaast is het mogelijk om 1-op-1 te netwerken en zelfs een virtuele beursstand te bemannen waar live presentaties gegeven kunnen worden.

Op de website van Building Futureproof lees je meer informatie over de mogelijkheden om deel te nemen.