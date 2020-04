Download de nieuwe jaarplanning 2020

In de kersverse jaarplanning van 2020 lees je alles over de (digitale) evenementen die Duurzaam Gebouwd in 2020 houdt. Daarnaast brengen we je op de hoogte van alle redactionele uitingen, bijvoorbeeld in de vorm van digitale magazines.

Op deze pagina download je de jaarplanning en lees je meer over de activiteiten die eerder al waren bevestigd, aangevuld met nieuwe initiatieven als de Digitafels en onze Webinars. Daarnaast brengen we je op de hoogte van de onderwerpen die we in onze digitale magazines gaan behandelen, zoals Gedragsverandering en Binnenklimaat.

Benieuwd naar hoe zo’n Digitafel eruitziet? Lees het verslag. Of wil je ons Webinar Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed terugkijken? De Digitafel en het Webinar zijn voorbeelden van de digitale diensten die Duurzaam Gebouwd inzet voor kennisdeling en het bij elkaar brengen van partners en experts. In deze publicatie lees je meer over de verschillende diensten die Duurzaam Gebouwd voor jou opzet om professionals in de bouw- en vastgoedsector dichter bij elkaar te brengen.