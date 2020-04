Schotse AI-innovator zoekt Europese bouwpartner

Een Schotse mkb zoekt naar Europese partners in de bouwcenter om samen te werken aan Artifical Intelligence (AI) innovaties.

Het bedrijf in kwestie uit Schotland is een smart city-specialist en bouwer van een innovatief dataplatform. Ze zoekt een partner voor hun AI-innovatie in de bouwsector. De innovatie verhoogt het hergebruik van materialen in grote bouwbedrijven door beter management en beheer van materialen.

Op deze pagina lees je meer informatie over de vraagstelling. Hier kom je onder andere meer te weten over de rol die de Europese partner krijgt bij het toepassen van de innovatie. Je kunt hier op ‘Request more information’ klikken, zodat je meer informatie krijgt over de mogelijke samenwerking. Je geeft hier meer informatie over jezelf en je organisatie.