‘Beperk de impact op onze sector en blijf doorbouwen!'

Door creatief met elkaar samen te werken en in te zetten op gezondheid en veiligheid, kan de bouw- en vastgoedsector gewoon verdergaan met bouwen. Elkaar helpen, veerkrachtig zijn en afspraken expliciet maken zijn slechts enkele pijlers die ervoor zorgen dat de impact door de coronacrisis wordt beperkt.

Deze bevindingen bleken uit het webinar ‘Speelruimte in Bouwprojecten’, met experts van de organisaties Antea Group, Tauw, Construct Advocaten en TwynstraGudde. Niels van Ommen beet als moderator het spits af en refereerde aan de gemeenschappelijke verklaring ‘Samen doorbouwen aan Nederland’, op 22 april gelanceerd. Overheid, bouw- en technieksector, banken en brancheorganisaties stelden de intentieverklaring op. “Dit document geldt nog als voornemen en wij gaan het vandaag vooral hebben over de praktijk. Onze experts geven tips om binnen projecten de bal hoog te houden.”

Het was aan Peter Brouwer van Antea Group om als adviseur contracten aan te geven hoe je afspraken expliciet maakt. “De situatie nu brengt onrust met zich mee. Neem die zoveel mogelijk weg en bespreek proactief welke kennis je hebt en welke onzekerheden je hebt.” In deze onzekere tijden is het mogelijk dat er veranderingen in werkwijze en -proces plaatsvinden. “Zodra je weet dat die kanteling eraan komt, zorg dan dat je met elkaar hierover praat. Je weet misschien nog niet wat de impact van de wijziging is, maar zorg wel dat je het bespreekbaar maakt.”

Loop nieuwe en bestaande risico’s na

Die nadruk op communicatie is niet alleen van belang voor het delen van informatie met externe partijen. “Zorg ook dat je meer mensen in je eigen organisatie meeneemt in je informatievoorziening en archiveer je data. Zo weet je wat er duidelijk en onduidelijk is, zodat je meer aandacht hebt.” Die ruimte kun je bijvoorbeeld inzetten voor het aanleggen van een risicodossier. “Leg problemen vast en loop bestaande risico’s na. Ontdek of die gewijzigd zijn, of groter of kleiner worden aan de hand van de coronacrisis. Kijk ook of de verdeling/toedeling van risico’s nog klopt. In dynamische tijden als deze kunnen de afgesproken elementen in contracten actualiteit missen of een aanpassing vragen.”

Daar sloot Chantal Schrijver van Tauw zich bij aan. “Wees je bewust van de financiële impact en maak redelijke afspraken met elkaar.” Overkoepelend refereert ze naar een oproep van Bouwend Nederland, om bouwprojecten zoveel mogelijk te laten doorgaan. “Laat projecten niet onnodig vertragen. Dat eist creativiteit en wees flexibel. Overleg met je opdrachtgever, maar ook met leveranciers en aannemers om diezelfde veerkracht te vertonen. Daar staan partijen voor open, maar ook hier geldt: maak het bespreekbaar.”

Vernieuw de planning

Een volgende tip: bekijk en beoordeel de planning van lopend en aankomend werk. “Er zijn grote verschillen tussen werkvoorraad tussen bedrijven, dus breng in beeld hoe druk je partners zijn. Soms is het wenselijk dat je werk naar voren haalt. Er zijn best wat mogelijkheden om te schuiven met werk.” Zo is het rustiger op de wegen en wordt bijvoorbeeld onderhoud eenvoudiger. “Grijp die kans om nu veiliger en sneller te werken. Het werkt ook een kostenbesparing in de hand, dus we hebben het hier over een win-winsituatie. Ga dus creatief om met je planning.”

Diezelfde flexibiliteit bracht Edwin van Dijk van Construct Advocaten ook naar voren. Hoe ga je daarmee om in contracten? “Zet je een krabbel onder een afspraak, dan houdt het daar niet op. Het is een voortdurend proces. Als er zich een situatie voordat vanwege corona, dan maak je steeds nieuwe afspraken. Trouw aan het gegeven woord, maar zoek wel de speelruimte op.”

Denk aan elkaars belangen

In de huidige onzekere tijd kunnen namelijk diverse vraagstellingen naar voren komen om die lucht in contracten goed te benutten. Lukt het bijvoorbeeld wel om materialen op de juiste manier aan te leveren, of kun je als opdrachtgever wel het werkterrein vrijgeven? “Een contract is er niet om elkaar om de oren te slaan, maar om oplossingen te geven”, gaat Van Dijk verder. “Er is ruimte in regels en er zijn diverse artikelen die je de mogelijkheid geven om in te spelen op situaties die ontstaan vanwege de coronacrisis. Een voorbeeld daarvan is dat een aannemer zijn materialen, als gevolg van de crisis, tegen woekerprijzen of met extreme vertraging moet inkopen. Hij is dan niet meer in staat om verplichtingen na te komen.” Het artikel redelijkheid en billijkheid komt dan in beeld. “Het recht biedt een opening, al zijn het uitzonderingsgevallen. Houd vooral rekening met elkaars gerechtvaardigde belangen en blijf communiceren.”

Communicatie, houding en gedrag blijken daarmee belangrijke componenten om samen sterk te staan tijdens de gezondheidscrisis. Ruud Schrauwen van Twynstra Gudde adviseert daarbij om het (project)werk vooral leuk te houden. “Heb juist nu meer tijd voor persoonlijke contacten en houd contact. Probeer daarbij ook te begrijpen wat partijen doormaken en wat mogelijke frustraties zijn. Bel gewoon eens zonder doel, bespreek hoe het persoonlijk gaat en in het project.” Door vooral ook informele gesprekken te houden en voor voldoende elementen te zorgen die het werk leuk maken, worden projecten en samenwerkingen succesvoller. “Denk bijvoorbeeld ook eens aan het organiseren van een pubquiz, een bijpraatsessie op maandagochtend of een digitale borrel. Blijf met elkaar in gesprek en toon oprechte interesse.”

