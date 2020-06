Leontienhuis in de schijnwerpers tijdens Verbindingsfestival

Het gedachtegoed van het Leontienhuis, dat de kwaliteit van het leven van mensen met een eetstoornis wil verbeteren, krijgt een prominente plek op het Verbindingsfestival. Zo vertelde oud-wielrenster Leontien van Moorsel tijdens haar keynote over het goede doel en nam zij je mee naar het Leontienhuis, dat motiveert richting herstel en deelname aan de maatschappij.

In de schijnwerpers stond onder andere het Leontienhuis, een warme plek waar bezoekers balans in het leven vinden. Het initiatief voor de verbouwde boerderij kwam van Leontien van Moorsel, die ook voor begeleiding zorgt tijdens de fietstocht Leontien Charity Ride. 150 enthousiastelingen komen hier zelf in actie om een bijdrage te leveren aan het goede doel.

Werken aan een duurzame oplossing

De tocht is ‘Powered by Inventum’, die als Duurzaam Gebouwd-partner ambassadeur is van het Leontienhuis. “Het veilige, vertrouwde comfort dat wij mensen bieden gaat verder dan onze producten”, geeft Manon Veldkamp van Inventum aan. “Het Leontienhuis is een stichting die mensen een fijne omgeving geeft, waar ze kunnen werken aan een duurzame oplossing, om zich weer comfortabel te voelen in hun eigen lichaam.”

Verduurzamen van woningen

Naast Van Moorsel verzorgde ook Inventum een sessie tijdens het Verbindingsfestival: Xavier van den Thillart en Michiel Pothuizen vertelden over het verduurzamen van woningen. Woningbouwbouwcorporaties staan voor een grote uitdaging om de woningen voor 2050 CO 2 -neutraal te maken. Daarin speelt de duurzaamheid een belangrijke rol waarbij het comfort, de betaalbaarheid maar ook de keuzevrijheid van de bewoner zwaar meewegen. Wat is de beste oplossing? En is er wel dé perfecte oplossing? Die vragen en beantwoording stonden centraal.

Op de website van Inventum lees je meer over het ontstaan van het Leontienhuis en het renoveren van de boerderij.