Lef tonen voor digitaliseringsversnelling

Woningnood, klimaatadaptatie en het opraken van fossiele brandstoffen zijn de maatschappelijke opgaven die de bouw-, infra en vastgoedsector in zijn greep houden. Slimmer, sneller en beter bouwen in de ruimtelijke omgeving vormen onderdelen van het antwoord, ingevuld met een kanteling naar een cultuur van (digitale) samenwerking. Om die beweging te versnellen is vorig jaar de DigiDare Award in het leven geroepen. Deze wedstrijd krijgt dit jaar een vervolg.

De DigiDare Award is een prijs voor inspirerende voorbeelden van de nieuwe cultuur van digitale samenwerking in de gebouwde omgeving. Als programmamanager adoptie, kennis en cultuur onderstreept Martijn Carlier van initiatiefnemer BIM Loket het belang van die nieuwe cultuur. “De bouw-, infra- en vastgoedsector heeft alles in huis om opgaves als de energietransitie en het klimaatprobleem te helpen oplossen, maar het ontbreekt soms aan bewustzijn. Wanneer je tempo wilt maken en kwaliteit wilt verhogen, is het essentieel om processen en methodes aan te passen. De DigiDare Award beloont partijen die het lef hebben om zich hiervoor in te zetten én erover te vertellen.”

Trots zijn op wat je verwezenlijkt

Laatstgenoemde is voor veel organisaties nog een heikel punt, want hoe vertel je over goedlopende processen zonder het gevoel te krijgen dat je jezelf onnodig op de borst klopt? “Onze sector heeft, zeker ten opzichte van andere branches, nog wel wat moeite om trots te zijn op de dingen die we verwezenlijken. Als dit verandert en we elkaar meenemen in onze verbeterprocessen, dan leren we daarvan en leidt het ongetwijfeld tot nieuwe samenwerkingen, zowel intern als extern. Laat je klanten en ketenpartners maar zien hoe jij je als organisatie bezighoudt met digitalisering – en welke voordelen dit hen biedt.”

De berg van cultuuromslag

Vorig jaar werden ’lefhebbers’ die meedongen naar de DigiDare Award voor het eerst in het zonnetje gezet. Uit de woorden van 2019-winnaar UBA Bouw bleek al dat een kanteling naar digitalisering niet altijd complex hoeft te zijn. “Wij hebben ‘de berg van de cultuuromslag voor het werken met BIM’ eigenlijk heel simpel bedwongen”, vertelde BIM Manager Wouter Ackermans destijds. “We zijn stap voor stap aan de slag gegaan.” De effectiviteit van het ‘gewoon beginnen’ kwam naar voren in het juryrapport: ‘De pitch laat duidelijk zien hoe de mensen, cultuur en daardoor de organisatie zijn veranderd’, viel daarin te lezen.

Inspiratie uit andere sectoren

Het niet ingewikkelder voorstellen en maken dan dat het is. Bij dat gedachtegoed sluit Carlier zich aan: “Ga op onderzoek uit naar werkwijzen en processen in je organisatie en haal inspiratie uit andere sectoren als logistiek en automotive. Daar is digitalisering al een drijvende kracht. De bouw loopt daar nu wat achter, maar de bereidheid is er zeker. Verder stuwt de huidige gezondheidscrisis het inzicht verder dat digitale mogelijkheden met beide handen aangegrepen moeten worden.” Hij haalt meteen een vooroordeel weg over het meedingen naar de award. “Laat vooral zien waar je al mee bezig bent. Sommige partijen stimuleert het om er een schepje bovenop te doen, dat is alleen maar goed. Maar het is vooral essentieel dat je laat zien welke stappen je al hebt gezet en welke je nog wilt nemen. Elkaar inspireren en uitdagen, dat is het uitgangspunt.”

Deel je verhaal

Laat zien hoe jij actief bijdraagt aan een nieuwe cultuur van digitale samenwerking in de bouw. Met jouw pitch van twee minuten maak je kans om tijdens de BIM Loket D-Day op 2 oktober voor het voetlicht te verschijnen. Vraag je je af hoe je pitch eruit moet zien? Steek je licht eens op bij de inzendingen van vorig jaar. Ken je een persoon of organisatie die je wilt aandragen? Laat ook dan van je horen. Of lees meer over de bedrijfscultuur bij de winnaar van 2019, UBA Bouw en bekijk de promofilm van de DigiDare Award 2020.

