Doekle Terpstra, Onno Dwars en Anke Verhagen op Building Holland Digital

Op 27, 28 en 29 oktober 2020 stond Building Holland gepland, maar dit fysieke event is vanwege covid-19 verplaatst naar maart 2021. Toch gaat de kennisdeling door en worden de drie dagen in oktober benut voor Building Holland Digital, waar Duurzaam Gebouwd samen met TVVL en Cirkelstad als contentpartner fungeert. In dit artikel maken we weer enkele nieuw toegevoegde sprekers bekend.

Video boven: Building Holland Digital gaat door op 27, 28 en 29 oktober 2020.

De eerste spreker die we bekendmaken is Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland en de programmacommissie Werken in de Zorg. Daarnaast is hij lid van de raad van toezicht van Platform Talent voor Technologie. Ook Onno Dwars staat op het digitale podium. Dwars is naast Duurzaam Gebouwd-expert ook directeur bij Ballast Nedam Development. Het rijtje nieuwe sprekers wordt afgesloten door Anke Verhagen van Business Developer duurzaamheid en circulariteit bij Rabobank. Verhagen is tevens jurylid van de Rabobank Innovation Challenge, een uitdaging die tijdens Building Holland Digital een prominente plek krijgt.

