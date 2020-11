Handen uit de mouwen tijdens workshops MVI-congres

Met ‘Beleid’, ‘Beweging’ en ‘Borging’ als centrale thema’s voor het driedaagse MVI-congres krijg je volop inspiratie en advies om te versnellen in Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. In dit artikel laten we je zien aan welke workshops je kunt meedoen, tijdens dit digitale event voor overheden.

Tijdens het MVI-congres vinden er plenaire- en deelsessies plaats, met een grote diversiteit aan onderwerpen, rondom de drie centrale thema’s. Op de eerste dag leer je tijdens de workshops over het vormen van beleid. Je krijgt onder andere een presentatie van Rosa Peek en Wieke Lubbers over hoe je van duurzaam beleid naar praktijk gaat, met het Ambitieweb. Daarnaast inspireren onder anderen Emile Barendregt en Luuk van Gemert je, over hoe je naar structureel duurzaam resultaat gaat bij het inkopen.

Bewegen en borgen

Tijdens de tweede dag leer je hoe je in beweging komt, met bijvoorbeeld Mark Renne die je meeneemt naar de mogelijkheden rondom zero-emissie vervoer en de mogelijke juridische verplichting van duurzaam inkopen, belicht door Willem Janssen. Marco van Beek en Milan Bijl nemen je mee naar de inkoopambities van BUCH gemeenten. Gedurende de derde en laatste dag is het tijd om het borgen van klimaatvriendelijk inkopen aan te halen. Dat doen Milan Bijl en Maud Vastbinder, maar ook Teun Verheij staat op het digitale podium om het veelkoppige vraagstuk van MVI verder onder de aandacht te brengen.

Complete programma en inschrijven

Voor het complete programma en de sprekersprofielen bekijk je de website van het MVI congres. Eerder lieten we je zien hoe de drie dagen eruitzien en welke sprekers je kunt verwachten op de mainstage. Ook gaven we aan hoe je je kunt inschrijven en op welke doelgroepen het congres zich richt. Hier lees je het nog eens na en hier schrijf je je in.