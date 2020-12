Last call: innovatieve woonconcepten tijdens het ZorgSaamWonen Congres

Het programma van het ZorgSaamWonen Congres ‘Kiezen voor Geschikt Wonen’ is rond. Je hebt nog maar een paar dagen om je aan te melden. In dit artikel geven we je een korte vooruitblik op het congres.

De dag begint met een aftrap van wethouder Kees Diepeveen van gemeente Utrecht. Vervolgens geeft Daniëlle Harkes, dagvoorzitter tijdens het congres, een toelichting op het programma. Hierna is het tijd voor de keynotes van Pieter Hilhorst (RVS) en Marilyn Haimé (Raad van Ouderen). Hilhorst neemt ons mee in het rapport ‘De derde levensfase: het geschenk van de eeuw’ van de RVS en gaat meer vertellen over woonvormen met meer gemeenschappelijkheid en het onderzoeken van mogelijkheden voor woningsplitsing. Marilyn Haimé vertelt in haar keynote meer over de stem voor migrantenouderen die zij vertolkt in de Raad van Ouderen.

De Raad van ouderen heeft de afgelopen tijd adviezen aan het ministerie van VWS uitgebracht zoals over zelfstandig wonen met passende zorg en over voorbereiden op het ouder worden. De Raad pleit voor een brede maatschappelijke beweging die leidt tot nadenken over ouder worden en hoe je je daarop kunt voorbereiden. En voor het bouwen van levensloopbestendige woningen, zowel in de sociale sector en middenhuur, als in de koopsector en voldoende ruimte voor geclusterd en gemeenschappelijk wonen. Marilyn Haimé licht de adviezen toe.

Als laatste keynote in de ochtend is het de beurt aan Barbara Baarsma van de Rabobank. Barbara Baarsma pleit al langer voor extra aandacht voor het langer zelfstandig wonen van ouderen. RaboResearch deed onderzoek naar de woonwensen van 65+'ers. Meer dan de helft van de ouderenhuishoudens woont in een woning die minder geschikt is voor ouderen. En er is momenteel vraag naar 250.000 seniorenwoningen. Barbara Baarsma gaat in haar bijdrage in op hoe de Rabobank hierop inspeelt.

Het middagprogramma staat bomvol interessante deelsessies. Neem bijvoorbeeld de sessie van Abdelkader Tahrioui en Harry Moeskops, die meer gaan vertellen over de woongemeenschap voor ouderen met een migratieachtergrond die Tahrioui heeft opgezet in Utrecht. Ook hoor je op het congres meer over het Rotterdamse Langer Thuis Akkoord, waarbij Irene Wiezer en Nienke Miedema je meenemen in de huidige stand van zaken en de doelen voor de komende jaren. Je kunt ook meer horen over bijzondere woonconcepten en het Rosa Spier Huis in Laren. Kortom, er staat veel interessants te gebeuren op het ZorgSaamWonen Congres.

Meer informatie

Aanmelden voor het ZorgSaamWonen Congres kan nog steeds.Als je je nu aanmeldt voor het congres, krijg je gratis de online mini-masterclass t.w.v. €95,- cadeau*. Vermeld bij aanmelden de actiecode: ZSWCAMINIM. Wees er snel bij! Kijk voor meer informatie over het programma en aanmelden op de website van het ZorgSaamWonen Congres.