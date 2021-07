Beluister de nieuwe Duurzaam Gebouwd Podcast 

Het is weer zo ver! Vanaf nu luister je de nieuwste Duurzaam Gebouwd Podcast. Ideaal om te luisteren in je vakantie of onderweg naar je volgende afspraak.

In deze aflevering van de Duurzaam Gebouwd Podcast praten we over Smart Buildings met experts Wietse Walinga (Smart WorkPlace), Rob van Gemert (Spacewell) en Joyce van de Velde (Croonwolter&dros). Je luistert op verschillende plekken: Spotify, Apple Podcasts of Soundcloud (onder, druk op de oranje knop om af te spelen)