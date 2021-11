Congres Natuurlijk op 18 november 2021

Op donderdag 18 november is het zover: Natuurlijk 2021. Het congres over Natuurinclusief Bouwen. Natuur voor Elkaar, Het Oversticht en Provincie Overijssel heten je van harte welkom en hebben een geweldig programma samengesteld. Daar lees je alles over in de Congreskrant. Wie is de dagvoorzitter, welke keynotes kun je beluisteren en bij welke parallelsessies ga je de diepte in? De krant heeft alle ingrediënten voor een goede voorbereiding op het congres. Nog niet ingeschreven? Dat kan uiteraard nog steeds.

Natuurlijk 2021 is een online event. Waar je ook bent, het programma biedt voor iedereen evenveel kennis, inspiratie en ontmoetingsmogelijkheden.

Lees hier de Congreskrant