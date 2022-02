Zo zorg je voor een succesvolle meerjaren onderhoudsplanning

Maak je gebruik van een meerjaren onderhoudsplanning (MJOP) of wil je hiermee starten? Verbeter je assetmanagement door een MJOP op een gestandaardiseerde manier in te zetten en te beheren, zodat je eenvoudiger een relatie legt tussen onderhoudsactiviteiten en het gewenste kwaliteit- en risiconiveau. Ontdek tijdens een webinar van Planon Building Management op 10 maart om 10 uur hoe dit werkt.

Accountmanager Guido van Toor van Planon Building Management legt je uit wat de mogelijkheden van MJOP- en inspectiesoftware zijn, welke acties je kunt ondernemen on onderhoudsbeheersystemen optimaal in te zetten door middel van een gestandaardiseerde aanpak en hoe je eenvoudig inspecties doet met telefoon of tablet.

Op deze pagina lees je de details over het webinar. Je kunt er ook een video bekijken van de inspectie-app en je direct inschrijven voor het webinar. Meer informatie over het MJOP, de voordelen en de drie hoofdingrediënten (bouwdelen, activiteiten en kosten, uitvoeringsjaren) vind je op deze pagina.