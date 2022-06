Op het Verbindingsfestival: Wouter Veldhuis

Op het Verbindingsfestival ontmoet je hem: Wouter Veldhuis. Tijd om kennis te delen over de ontwikkeling van een 'rechtvaardige leefomgeving'. Maar wat is dat eigenlijk? Veldhuis legt het uit tijdens het Verbindingsfestival op 7 juli aanstaande!

Maak kennis met Wouter Veldhuis:

Wouter Veldhuis (1971) is stedenbouwkundige en architect en partner van MUST, een stedenbouwkundig bureau dat gericht is op de ontwikkeling van een rechtvaardige leefomgeving. Vanuit de vestigingen in Amsterdam en Köln wordt gewerkt aan stedelijke transformatie, strategieën voor stad en regio, cartografie en onafhankelijk onderzoek. Van 2012 tot 2018 was Wouter Veldhuis hoofd van de masteropleiding Stedenbouw aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst. Hij was tot 2020 lid van Stad-Forum, een onafhankelijke denktank die de gemeente Amsterdam adviseert over stedelijke ontwikkeling.

