Circulaire scholen ontwerpen met biobased materialen tijdens seminar

In samenwerking met Peter Eisenburger van ‘groene-morgen.nl’, de Meshallen in Wijchen en Duurzaam Gebouwd organiseert Stedebouw & Architectuur het Seminar: Circulair schoolontwerp en biobased materialen voor een gezonde leeromgeving. Dit seminar is onderdeel van de roadmap naar het Duurzame & Gezonde Scholen Congres 2022 op 9 november.

Er worden de komende jaren nog honderden scholen bijgebouwd in Nederland, getuige de reeds gepubliceerde Integrale Huisvestingsplannen (IHP’s). Er liggen veel kansen voor het oprapen om deze onderwijsgebouwen kwalitatief en gezond te houden, alsook een bijdrage te leveren aan CO 2 -reductie en een gezonde omgeving, door circulair en biobased ontwerpen en bouwen.

Door middel van biofilische materialen én het zoveel mogelijk integreren van planten in het gebouw ervaren leerkrachten en leerlingen een prettigere omgeving en door installaties al in het ontwerp te integreren, creëer je een slim en flexibel gebouw dat aansluit op de behoeftes van de gebruiker. Al deze inspanningen zijn bovendien aan relevante SDG’s te koppelen om de verbinding met maatschappelijke vraagstukken aan te tonen.

Op dit seminar kom je meer te weten over de mogelijkheden om frisse en gezonde onderwijsgebouwen te realiseren door een circulaire aanpak, gekoppeld aan maatschappelijke opgaven zoals klimaat en gezondheid. Verschillende voorbeelden van materialen en ontwerptypes passeren de revue. Ook is er ruimschoots de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan over deze onderwerpen tijdens een Q&A-sessie.

Op deze pagina vind je meer informatie over het programma. Je kunt je er ook direct inschrijven.

Details

Datum: dinsdag 21 juni

Locatie: Meshallen, Wijchen

Toegang: gratis

Tijd: 11:00 – 16:00

Doelgroep: 100-150 deelnemers uit segment PO, VO en MBO – schoolbesturen, gemeentes, partners Acquire, en PO- en VO-raad