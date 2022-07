Advertorial: Impact maken met complexe en duurzame projecten bij Roodenburg

Wil jij een grote bijdrage leveren aan een duurzamer en gezonder Nederland? Duurzaam Gebouwd-partner Roodenburg heeft diverse vacatures openstaan en vraagt jou om mee te bouwen aan een gezond en vooruitstrevend familiebedrijf, door met uitdagende en toekomstbestendige projecten aan de slag te gaan. In dit artikel lees je meer over de visie van Roodenburg en de beschikbare posities.

We horen van Lernard Simonis, expert op het vlak van duurzame energieoplossingen bij Roodenburg, meer over de missie en de visie: “Wij zorgen als totaalinstallateur voor innovatieve oplossingen voor nieuwbouw en renovatie in de utiliteitsmarkt. Ons aandachtsgebied is divers, zo ook de impact die we maken. Want we ontwerpen, adviseren, realiseren en beheren.” Daarnaast spreekt de complexiteit van opdrachten hem aan: “Dat is een van de meest aantrekkelijke elementen van het werk bij Roodenburg. Je wordt altijd uitgedaagd door opdrachtgevers om het onderste uit de kan te halen.

Roodenburg toont lef door uitdagingen aan te gaan die anderen niet durven of kunnen. De basis daarvan is het vertrouwen in elkaar, onze creativiteit, vindingrijkheid en oplossend vermogen. We zorgen ervoor dat onze professionals ruimte krijgen om zich optimaal te ontwikkelen. Niet alleen door elkaar intern steeds een stapje verder te helpen, maar ook met de mogelijkheid tot het volgen van opleidingen. Bovendien zijn we een leerbedrijf, onze deur staat altijd open voor potentiële medewerkers die graag een werken/lerentraject (BBL) willen volgen!

Maar we bieden meer dan werk alleen, een actieve personeelsvereniging zorgt voor een diversiteit aan activiteiten. Ook de jaarlijkse BBQ en de tussentijdse borrels zorgen ervoor dat onze medewerkers elkaar ook vanaf een andere kant leren kennen.

Simonis gaat verder over de impact van het werk: “We hebben de ambitie om koploper te zijn en te blijven op het vlak van duurzame energieoplossingen. Hoe dat er in de praktijk uitziet? We realiseren

duurzame energiesystemen voor grootschalige wooncomplexen en gebiedsontwikkelingen. Dat doen we onder andere met Warmte Koude Opslag (WKO), met lokaal beschikbare energiebronnen. Als professional haal je veel voldoening uit het bijdragen aan de verduurzaming van Nederland. We hebben enorm ambitieuze klimaatdoelstellingen om in te vullen en moeten haast maken om de CO 2 -uitstoot fors te verminderen. Ik ben er trots op dat we daar met ons enthousiaste team binnen Roodenburg een belangrijke bijdrage aan leveren.”

Impact maken

Dat zien we onder andere vertaald in de duurzame installatieconcepten voor icoonprojecten als Asics in Hoofddorp, Blaak16 in Rotterdam en de WKO voor nHow Hotel in Amsterdam. “Op Duurzaam Gebouwd verschenen eerder artikelen over deze succesvolle projecten, waar we onze visie en expertise konden laten gelden. Meest recent publiceerden we over de groenste nieuwe wijk van Amsterdam, het Bajeskwartier. We verwarmen het gebied op een duurzame manier met behulp van opslag van warmte en koude in de bodem door de WKO en de voeding vanuit verschillende lokale bronnen.

Op zoek naar jou

Als uitbreiding van het team is Roodenburg op zoek naar verschillende enthousiaste professionals: Projectleider Meet- en Regeltechniek, Engineer, Werkvoorbereider en Systeemontwerper WKO-installaties. en meer. Wil jij meer weten over de mogelijkheden om bij te dragen aan de impact van dit familiebedrijf? Kijk hier voor meer informatie over de diverse vacatures. Of lees op de partnerpagina van Roodenburg meer over de visie op verduurzaming en de projecten die zijn uitgevoerd.

Openstaande vacatures

Ter uitbreiding van het enthousiaste team van Roodenburg worden de volgende kandidaten gevraagd: