Duurzaam Gebouwd Congres: Nieuwbouwopgave en CO2-reductie, is dat een match?

De teller loopt lekker op! Inmiddels hebben we meer dan 20 sessies geprogrammeerd staan op het Duurzaam Gebouwd Congres 2022, 3 november in Congrescentrum Lumen, Zwolle. Met onze experts zorgen we ervoor dat iedere sessie concrete handvaten geeft om versneld klimaatneutraal te worden. In dit artikel lichten we weer vier sprekers uit.

De eerste spreker die we uitlichten is Duurzaam Gebouwd-expert Peter Musters, die je vertelt over het belang van adaptieve en indelingsaanpasbare gebouwen. Hoe ontwerpen en bouwen we met het oog op hoogwaardig hergebruik? Musters laat zien waar een gebouw aan moet voldoen om het eenvoudig te demonteren en zelfs te remonteren.

Belang van de watertransitie

Ook voor de tweede sessie hebben we een Duurzaam Gebouwd-expert voor je uitgezocht, namelijk Johan Bel. Hij vertelt je over het belang van de watertransitie: klimaatverandering en druk op de drinkwatervoorzieningen maken het noodzakelijk om duurzamer om te gaan met water. “Regenwater moeten we opvangen en gebruiken, grijswater moeten we zoveel mogelijk hergebruiken”, geeft hij aan. Leer hoe je dit implementeert in je gebouwen tijdens de sessie van Bel.

Demontabel bouwen

Vanzelfsprekend komt ook demontabel bouwen, een belangrijk onderdeel om de circulaire economie te laten slagen, onder de aandacht. Losmaakbaarheid is ook in de laatste BREEAM-versie opgenomen en ook in de Milieulijst wordt veelvuldig over circulariteit gesproken. Bart-Jan Pompen leert je hoe losmaakbare EPDM-daksystemen de dakenwereld gaan veranderen.

Koplopers aan het woord

Sander Woertman en Esmeralda Hemelaar vertellen je of de doelen rondom nieuwbouw, 900.000 nieuwe woningen in 2030, te matchen zijn met het doel om 55% minder schadelijke broeikasgassen uit te stoten in 2030. Aan de hand van voorbeelden van koplopers in de bouw blijkt dat het mogelijk is om beide doelen wél te halen.

Steek de handen uit de mouwen

