Klimaatverandering zet Nederland op z’n kop

De klimaatverandering maakt steeds grotere stappen. De diverse rapporten, adviezen en noodkreten drukken ons nadrukkelijk en steeds vaker met de neus op de feiten: als we niet versneld ingrijpen, warmt de aarde sneller op dan we ooit hebben verwacht. Over de ongekende gevolgen voor onze leefomgeving gaat het in ons seminar ‘Klimaatverandering’ op donderdag 10 november 2022.

Stedenbouwkundigen maakten al een visualisatie in de nieuwe Bosatlas om te laten zien hoe een wereld met groen- en waterrijke gebieden eruit zou kunnen zien. Met plekken waar we ons goed voelen en willen wonen. De Wageningen Universiteit keek ook al ver vooruit en schetste hoe de stad er over 100 honderd jaar kan uitzien en ook heel Nederland.

Deze bespiegelingen hebben allemaal enorme gevolgen voor de bouwsector. Wat is er nodig om dit vooruitzicht te behalen en wat is daar nú al aan te doen? Dat laat Duurzaam Gebouwd zien aan de hand van vier presentaties tijdens het seminar Klimaatverandering op donderdag 10 november in Den Bosch.

We luisteren daar naar Johan Bel (Mijn Waterfabriek), die in dit kader voorspelt dat er een watertransitie op komst is. Bel: “We zullen onze watersystemen moeten ombouwen van lineair naar circulair. Dat begint met het anders omgaan met regenwater. In plaats van regenwater af te voeren, moeten we dit vocht gaan vasthouden en gebruiken.” We hebben regenwater, aldus Bel, niet alleen hard nodig voor de noodzakelijke vergroening van onze steden, maar ook om er het drinkwaterverbruik in gebouwen mee te verlagen.

Trends

Namens gastheer Stiebel Eltron gaat vervolgens Dennis Blink de bezoekers meenemen in de trends en mogelijkheden om Nederland op z’n kop te zetten. Blink: “Gas is op dit moment een luxeproduct geworden, wat de normale Nederlander zich straks niet meer kan permitteren. Tegelijkertijd moeten we er sowieso grotendeels afscheid van nemen. Dus Nederland moet op z’n kop en het verbruik van gas sterk verminderen. Daar liggen verschillende trends aan ten grondslag: maatschappelijke trends, regelgeving, overheidsbeslissingen en technische innovaties.” Je hoort ze allemaal voor de pauze in Den Bosch.

De laatste spreker van het seminar is Peter Buurman (Deerns). Hij pleit voor een carbon budget voor de bouw, zoals we dat onlangs al tegenkwamen in dit manifest. Buurman: “De gebouwen die nu worden gebouwd zijn energetisch goed, maar materiaal-technisch laten ze veel te wensen over. Een goede manier om daarin verandering te brengen, is het vaststellen van een CO 2 -norm per vierkante meter per jaar van een gebouw; vanaf de bouw tot en met de exploitatiefase. Deze norm zal leiden tot ander en tot minder materiaalgebruik en ook tot minder energiegebruik. Met als resultaat een fors lagere CO 2 -uitstoot.”

Na deze inspirerende sessies sluiten we het seminar af met een Vraag & Antwoord-ronde met alle bezoekers in de zaal. Ben jij daar bij? Hier kun je het programma bekijken en je inschrijven.