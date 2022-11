Nieuwe wijk Eindhoven: buurtbinding stimuleren met houtbouw

Houtbouw is zich volop aan het ontwikkelen en vernieuwen. In dat kader daagt MEDITE SMARTPLY, fabrikant van duurzame houten bouwplaten, studenten uit om in een nieuwe Eindhovense wijk houtbouw te koppelen aan buurtbinding.

MEDITE SMARTPLY startte hiervoor een samenwerking met de creatieve vakschool SintLucas en vraagt studenten aan de slag te gaan in Buurtschap te Veld. Dit betreft een nieuwe wijk in Noord-Eindhoven met 670 woningen die in kleine groepjes verspreid in het landschap staan. In een gebied met bossen en struiken ontstaan daar mini-buurtjes van dertig tot tachtig woningen. De opdracht aan de studenten luidt om in een paar maanden tijd een ontwerp te ontwikkelen om de onderlinge band van de bewoners in zo’n toekomstig buurtje te versterken met behulp van houtbouwontwerpen (in MDF).

Met de duurzaam geproduceerde en innovatieve houtpanelen maken de studenten kennis met duurzaam en toekomstbestendig ontwerpen. Heel actueel, omdat duurzame inkoop en het CO 2 -arm bouwen steeds belangrijker worden. Bouwen met hout beperkt de CO 2 -uitstoot, terwijl hout ook nog CO 2 opslaat en zo bijdraagt aan de verbetering van het klimaat.

Buurtschap te Veld

In deze nieuwe Eindhovense wijk komen studenten, ouderen en expats te wonen. Zij krijgen niet alleen een betaalbare en duurzame woning, maar er wordt ook gemikt op fijn en avontuurlijk wonen door eigentijdse invullingen van de specifieke buurtschappen. In een dergelijke wijk is de buurtbinding erg belangrijk en daar komt de samenwerking van het SintLucas en MEDITE SMARTPLY, producent van duurzame MDF- en OSB-producten, om de hoek kijken. Dat alles gebeurt ook in het kader van de MEDITE Makes It Real-campagne (afbeelding onder), waarbij een nieuwe generatie creatievelingen wordt uitgedaagd om aan de slag te gaan met MEDITE MDF.

SintLucas is een onderwijsinstelling in Eindhoven en Boxtel, die zich richt op de creatieve sector. Studenten worden er voorbereid op diverse beroepen, die variëren van interieurdesign tot fotografie en keramiekstyling. René Siebum, de docent die het project begeleidt, zegt: “Wij zijn graag praktijkgericht in de opdrachten die wij onze studenten geven. De samenwerking met MEDITE SMARTPLY sluit daar goed op aan. Wij kunnen studenten zo laten kennismaken met verschillende materialen en hen ook laten werken aan een concrete opdracht met lokale impact.”

Materialenbibliotheek

“Wij zijn blij met deze samenwerking en zijn benieuwd naar de creatieve concepten van de studenten”, zegt Chris King, managing director Commercial bij MEDITE SMARTPLY. “We maken graag van deze gelegenheid gebruik om de nieuwe generatie te laten zien hoe ver plaatmateriaal op houtbasis is op het gebied van innovatie en duurzaamheid.”

Circa tien studenten zijn aan de slag gegaan met het project en tonen in februari hun ontwerp tijdens een presentatie bij materialenbibliotheek Broeinest. Het hele creatieve proces van de studenten wordt door MEDITE SMARTPLY opgenomen en gedeeld via verschillende kanalen. Via deze weg worden ook andere makers geïnspireerd en uitgedaagd om hun eigen creaties te delen op het MEDITE Makes It Real-platform.

