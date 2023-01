Ontdek ook de gamechangers van 2023

Hoe en waar gaat de bouwsector dit jaar stappen of - liever - sprongen maken? Wordt dat een nieuwe manier van samenwerken, nieuwe technologieën en ideeën over het toepassen van warmtepompen of is het toch de circulariteit die écht doorbreekt? Ontdek het op het congres Gamechangers in de Bouw & Infra op 13 februari. Waar je gaat horen hoe je heilige huisjes afbreekt om circulariteit werkelijk in de praktijk te kunnen brengen.

Het Congres Gamechangers in de Bouw & Infra, voortaan op een datum in de eerste helft van het jaar (maandag 13 februari in congrescentrum Kontakt der Kontinenten), is dé verzamelplaats van innovators en innovaties, waar ook systeem- en gedragsverandering onder een vergrootglas worden gelegd.

Zo vertelt pionier Stefan van Uffelen je niet alleen alles over zijn revolutionaire akoestische warmtepomp, maar gaat hij ook dieper in op de toepassing van warmtepompen in onze energietransitie en de daarbij behorende energiebronnen. Welke rol speelt waterstof op dit gebied en over welke technische valkuilen moet je daarbij springen?

Denk je groter dan alleen die ene warmtepomp in je bijkeuken? Kom dan ook naar de lezing van Kirsten Zagt (Bareau) over het op grote schaal produceren van groengas dankzij het onder hoge druk vergisten van rioolslib. Met prima mogelijkheden voor het omzetten en opslaan van waterstof!

Samen werken of samenwerken?

Vaak horen we dat het niet de technische innovaties zijn, die de verduurzaming van de bouw in de weg staan, maar de onderlinge interactie van partijen in de keten. Een kwestie van samen werken of samenwerken? Een perfecte invulling van die gedachte komt uit de koker van Cohézy. Nathalie Vrancken begeleidt bij Rijkswaterstaat een pilot, waarbij de samenwerking in IPM-teams een bijzondere invulling kreeg.

In plaats van twee IPM-teams - opdrachtgever en opdrachtnemer - worden de teams in elkaar geschoven. In één Enkelvoudig IPM-team worden de rollen door óf de opdrachtnemer, óf de opdrachtgever bezet. Werken vanuit vertrouwen krijgt hiermee een andere lading en wordt veel meer samenwerken. Maar wat betekent deze omslag voor de organisaties en betrokkenen in het bijzonder? Vrancken gaat je daar op 13 februari alles over vertellen.

Bevlogen

Samenwerken staat ook centraal in de keynote van de nummer 1 van de Duurzame 50 (2022): Yvette Watson (PHI Factory; foto rechts). Deze bevlogen verduurzamer weet hoe je stevige ambities naar de praktijk brengt. Hoe ga jij met je organisatie aan de slag om de duurzame doelstellingen te realiseren? Watson neemt je mee in wat de belangrijkste succesfactoren zijn voor systeemverandering en hoe we social tippingpoints kunnen creëren om de transitie te versnellen.

Wil je in 2023 écht aan de slag met circulariteit, dan moet je zeker komen luisteren naar de goeroe op dit gebied, Maurice Beijk (Rentmeester 2050, ReintenInfra). We kunnen nog heel veel congressen en online webinars over dit onderwerp organiseren, maar als je hoort en begrijpt hoe Beijk het aanpakt, zie je pas echt hoe je circulariteit met succes in de praktijk brengt. Zijn motto is niet voor niets ‘Groen=doen’, waarbij je gaat merken dat er eerst nog de nodige heilige huisjes moeten worden afgebroken.

De keynotes brengen ook Sicco Santema op het podium, die eveneens ‘springen’ als leidraad kiest voor zijn gamechanger. Volgens hem heeft de bouw een paardensprong nodig, zoals bekend uit het schaken. Met andere woorden: stap eens buiten de gebaande paden. Santema: “Opdrachtgevers en hoofdaannemers hebben niet meer alle kennis in huis en daardoor is de hoofdaannemer op zijn best een regisseur, die slechts 10 à 20% bepaalt van de waarde van een opgave. De rest komt allemaal van de ketenpartners. Onderaannemers en toeleveranciers gaan de hoofdrol spelen bij innovaties.” In zijn keynote gaat Santema dieper in op de winsten (en risico’s) binnen die veranderende ketens wat betreft efficiency, doorlooptijd, milieubelasting en veiligheid.

Projectoverstijgende inkoop

Als dat nog niet genoeg innovatie en vernieuwing is, dan moet je zeker ook komen luisteren naar hoe het ontwerpen van steden moet veranderen om wandelaars meer de ruimte te geven. Sterker: het congres gaat je ook mogelijkheden bieden om - vooraf en tijdens - actief te worden en wandelend de gamechangers te bespreken!

Nog meer gamechangers die op 13 februari aan bod komen zijn:

En dan komen ten slotte ook nog circulair beton aan bod (New Horizon) en gaan we in het slotdebat in discussie over de normen in de bouw (met CROW, Cirkelstad, NEN en NLingenieurs). Komt dat zien en horen!

Gamechangers in de Bouw & Infra op maandag 13 februari in Soesterberg