Vernieuwde ABN AMRO Duurzame 50 in 2023

Het Green Tie Gala en de uitreiking van de ABN AMRO Duurzame 50 krijgen een prominente rol tijdens Building Holland, dat in november 2023 plaatsvindt. De aankomende editie van de prestigieuze award met winnaars als Onno Dwars, Claudia Reiner en Thomas Rau, staat in het teken van vernieuwing. Zo is er een vernieuwde vakjury en wordt de selectie van koplopers in de ranglijst verbreed.

Wie beschikt er over genoeg daadkracht, visie, kennis en maakt de gebouwde omgeving aantoonbaar duurzamer? Die vraag staat al jarenlang centraal rondom de ABN AMRO Duurzame 50. Vorig jaar kwam Yvette Watson als winnares uit de strijd, gevolgd door Andy van den Dobbelsteen en Suze Gehem.

Nieuwe gezichten

In 2023 beoordeelt een vernieuwde jury de koplopers in de bouw- en vastgoedsector. Nieuwe gezichten in de jury zijn onder anderen Bas Holten van de provincie Zuid-Holland, Paul Terwisscha van woningcorporatie Volksbelang Helmond en Robert-Jan van Egmond van accelerator TKI Urban Energy. De jury beoordeelt wederom op een diversiteit aan vlakken. Zo kijkt ze naar de bijdrage die de persoon levert aan het mogelijk maken van duurzame projecten, de inzet bij duurzame initiatieven, de impact op CO 2 -reductie en de gerealiseerde sociale impact.

Frisse kijk

De verfrissing van de jury zorgt ervoor dat hardlopende professionals bij onder andere gemeenten, woningcorporaties en de maakindustrie de aandacht krijgen die ze verdienen. Floortje Speelman, directeur Bouw van ABN AMRO, kijkt uit naar de verbrede focus: “Door de jury te vernieuwen verwachten we een frisse en representatieve kijk op de koplopers uit de integrale bouw- en vastgoedsector, die zich ieder uur van de dag inzetten om verduurzaming te versnellen.”

Terugblikken en vooruitkijken

Dit sluit volgens haar naadloos aan op de missie die ABN AMRO heeft om aantoonbare impact te maken door ondernemers te ondersteunen in hun duurzame transitie. Leontien de Waal, sector banker Bouw bij ABN AMRO, vult aan: “We willen zowel koplopers als het peloton stimuleren om zowel nieuwe als bestaande gebouwen met hogere ambities vorm te geven. Dat is broodnodig als we de klimaatdoelstellingen willen halen, want die wachten niet en we hebben een achterstand om in te lopen. Daarom blikken we niet alleen terug op eerder behaalde resultaten van de top 50 bouw- en vastgoedprofessionals, maar kijken we ook vooruit en gaan we aan de slag met een challenge op concrete opgaves. Hoe dat eruit ziet, houden we nog heel even geheim, maar daar vertellen we binnenkort meer over.”

Complete jury ABN AMRO Duurzame 50 2023