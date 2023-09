Duurzaamste Aanbesteding wordt beloond

Werk jij als gemeente aan de ‘Duurzaamste Aanbesteding’ voor de leefomgeving? Tijd om jouw kennis en kunde te delen en mee te dingen naar de Duurzaamste Aanbesteding award. “Aanbestedingen hebben grote impact op de maatregelen die wij nu treffen om in 2030 onze klimaatdoelstellingen te behalen.”

Gemeenten hebben te maken met een veelvoud aan nieuwe wetgeving waar ze op inspelen, zoals Bodem en Water Sturend, de Omgevingswet en het Besluit Bouwwerken Leefomgeving, evenals diverse convenanten. Tegelijkertijd kennen ze de snelheid waarmee ze moeten bouwen: er zijn 900.000 nieuwe woningen nodig in een krappe binnenstedelijke omgeving. Daarnaast buitelen opgaves als klimaat, gezondheid en biodiversiteit over elkaar.

“Laten we gezamenlijk nu de lat bepalen om ervoor te zorgen dat we ook voor toekomstige generaties een duurzame en gezonde leefomgeving achterlaten”, geeft Gideon en Founder NL Green Label Lodewijk Hoekstra aan. Aanbestedingen hebben hier volgens hem een belangrijke rol te spelen. “Wanneer we dit nu niet goed borgen, merken we de gevolgen in de toekomst en wordt ons lot onomkeerbaar.”

Doe mee

Meld je aanbesteding kosteloos aan vóór 15 oktober. Een vakkundige jury beoordeelt alle inzendingen en bekendmaking van de award vindt plaats op 16 november.

Een deskundige jury zal uit alle inzendingen bepalen welke het meest duurzaam is als showcase voor de rest van Nederland. NL Greenlabel heeft hiervoor het initiatief genomen samen met Vakbeurs Openbare Ruimte, het Klimaatverbond, Duurzaam Gebouwd en VHG.

Tevens kunnen gemeenten op 27-28 september bij Vakbeurs Openbare Ruimte adviezen krijgen hoe duurzaamheid mee te verankeren in uitvragen waarbij een multidisciplinair team van experts aanwezig zal zijn.