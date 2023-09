Nieuwe inzichten rondom klimaatadaptatie dankzij Living Digital Twin

Esri Nederland lanceerde de Living Digital Twin van Nederland tijdens de GIS conferentie in Rotterdam. Gebruikers en partners werken samen en leveren producten om grote hoeveelheden actuele informatie te koppelen. Op die manier leg je verbanden en realiseer je nieuwe inzichten. De Living Digital Twin kan volgens Esri bijdragen aan het realiseren van oplossingen belangrijke maatschappelijke thema’s als onder andere klimaatadaptatie.

Bedrijven krijgen de mogelijkheid om binnen het platform hun aanbod beschikbaar te stellen. Digital twins zijn volgens Esri nu vaak gericht op specifieke toepassingen, gericht op een kleine gebruikersgroep. Dat moet met de Living Digital Twin veranderen: technologie wordt gekoppeld aan actuele data en is door een zo groot mogelijke groep mensen te gebruiken.

Actuele, hoge kwaliteit data

Het platform wordt bijgewerkt met de meest actuele gegevens van het partnernetwerk. Daardoor worden onduidelijkheden door het gebruik van verschillende versies van dezelfde datasets voorkomen. Manager productmanagement en innovatie Niels van der Vaart van Esri Nederland: “De Living Digital Twin beschikt over data die actueel en van hoge kwaliteit zijn en servicepartners die ondersteuning bieden bij de implementatie en specifieke vragen die organisaties hebben. Het is een gebruiksklaar platform waar organisaties direct mee aan de slag kunnen, door eigen ontwerp en plannen toe te voegen.”

Samenwerkingen

De partners waarmee Esri samenwerkt voor het premium data-aanbod zijn Cobra, SPOTinfo en Cyclomedia. Voor producten die toepasbaar zijn binnen de Living Digital Twin werkt het samen met Antea, CADAC, Perfect Place, Hydrologic, Tygron, Analyze en Geronimo.ai. Servicepartners zijn Tensing, Accenture, Net4S, Ordina, CGI en Geo Solutions.