Winnaars Rooftop Award 2023 bekendgemaakt

Tijdens het jaarlijks Rooftop Symposium 2023 van Stichting Rooftop Revolution werden de winnaars bekendgemaakt van de Rooftop Award 2023. Dit jaar waren er twee categorieën en winnaars: in de categorie zakelijk ging de award naar het garagedak van het Bogaardplein in Rijswijk en in de categorie particuliere daken viel Willem Jakobs uit Arnhem in de prijzen.

Op de foto: uitreiking Rooftop Award (categorie particuliere daken) op het Rooftop Symposium door Jan Henk Tigelaar, (directeur Rooftop Revolution) aan winnaar Willem Jakobs.



Het was aan juryvoorzitter Dirk Ebben om de eerste award, in de categorie zakelijk, uit te reiken aan DELVA Landscape Architecture & Urbanism. Het geheel is volgens de jury mooi geïntegreerd in de omgeving, toegankelijk voor publiek en met een interessante inbedding van mobiliteit. Ook prees de jury de rol van de gemeente Rijswijk. “Het is een noemenswaardig en mooi initiatief vanuit de gemeente Rijswijk. Een startschot voor de toekomst, waarbij de gemeente het goede voorbeeld geeft. Zij realiseert een toekomstbestendige ruimte waarin mens en natuur samensmelten.”

Uitreiking Rooftop Award op het Rooftop Symposium. V.l.n.r.: Victor Dijkshoorn – VIC Landscapes (jury), Dirk Ebben – Boomkwekerij Ebben (juryvoorzitter), Hannelore Akkermans – PAKT Antwerpen (jury), Felix Sens, Tom van Boekel en Roy Straathof – DELVA Landscape Architecture & Urbanism, Suze Gehem (oprichter Rooftop Revolution/CEO DE Groene Grachten)

Aanwezigen in de zaal stemden op hun favorieten om de winnaar van de publieksprijs te bepalen. De winnaar was Willem Jakobs uit Arnhem. Jakobs reageerde op de winst: “Naast dat ik er elke dag kan zitten en kan genieten van het groen, is mijn huis ook in waarde gestegen. Daarom raad ik iedereen aan zijn of haar dak te vergroenen.”

Daktuin met kas in Arnhem, winnaar Rooftop Award categorie particuliere daken.

Jury en nominaties

De jury, Dirk Ebben – Boomkwekerij Ebben (juryvoorzitter), Hannelore Akkermans – PAKT Antwerpen, en Victor Dijkshoorn – VIC Landscapes, kozen zes finalisten. Esthetiek lijkt het meeste aandacht te krijgen bij de genomineerden. Op publieke toegankelijkheid en circulair en biobased materiaalgebruik scoorden de genomineerden helaas wat minder.

Overige genomineerden in de zakelijke categorie:

De Bogerd Uden, ingezonden door Semper Green

Jonas Amsterdam, ingezonden door Orange Architects

Multifunctioneel dak Zoetermeer, ingezonden door gemeente Zoetermeer

ROEF Eindhoven, ingezonden door ROEF

Overige genomineerden in de particuliere categorie:

TU terrein Amsterdam, ingezonden door Groencommissie TU terrein

Groendak Naarden, Jeroen de Leeuw

