Van slimme verwarmingsmogelijkheden tot circulaire bouwmaterialen 

Innovatieve oplossingen en nieuwe trends krijgen de aandacht tijdens de CFP Innovatiedag. Ondernemers pitchen hun idee en het publiek stelt de kritisch vragen. De volgende editie staat op de rol voor 9 november 2023: dát is het moment waarop nieuwe samenwerkingen worden geboren.

Video: Terugblik CFP Innovatiedag februari 2023

Voor een duurzame, circulaire en gezonde gebouwde omgeving is innovatie nodig. De CFP Innovatiedag laat je in hoog tempo kennismaken met verschillende ondernemers, die hun ideeën en uitdagingen delen. Met zes minuten per pitch is het goed opletten.

Blijft een idee bij je hangen? Dan kun je tijdens de eindborrel het perfecte moment vinden om elkaars nog eens aan te schieten of nieuwe connecties te leggen.