<span>'Geef adaptief bouwen in ontwerpfase grote rol'</span>

Adaptiviteit en meegroeien met een veranderende marktvraag moet al in een prille ontwerpfase een prominente plek krijgen. Dat is de overtuiging van adviseur bouwconcepten Peter Musters van VBI. Hij reageert op een situatieschets van Sophie Kraaijeveld van ING Sector Banking, die aangeeft dat kantoren op dit moment zo ontworpen worden, dat ze lastig zijn te transformeren naar woningen of hotels.

Eerder pleitte Kraaijeveld voor ontwerpen waarin rekening gehouden wordt met een transformatie naar een andere functie, met vooral een uitdaging voor architecten en opdrachtgevers. Musters vindt dat in de ontwerpfase adaptief bouwen een belangrijkere rol moet krijgen: “Daardoor brengen we de functionele levensduur van de draagstructuur veel dichterbij de technische levensduur van wel 150 jaar of meer.”

Venijn in de start

Die draagstructuur beslaat ongeveer 60 procent van het materiaalvolume en van de impact. Met de juiste aanpak is er volgens Musters een fors waardebehoud in het vooruitzicht. “Financieringsmodellen moeten daar rekening mee houden.” Het venijn zit wat hem betreft in de start van een ontwerpproces, waar we meer aandacht voor nodig hebben. “Ontwerp met het oog op waardebehoud, met respect voor de Aarde.”