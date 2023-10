Kennisdelen over de Omgevingswet

Met het in werking treden van de Omgevingswet moet het wetgevingsstelsel voor ontwikkeling en beheer van de leefomgeving eenvoudiger worden. Maar wat gaat er precies veranderen en op welke manier worden regels gebundeld? Ontdek in één dag wat dit voor jou betekent tijdens het congres ‘Bouwen onder de Omgevingswet’ van Nieman Academie.

Op 6 december 2023 leer je in Woerden alles over de Omgevingswet in relatie tot (nieuw)bouw en renovatie. 7 experts van Nieman Raadgevende Ingenieurs en een expert van adviesbureau VPRC delen tijdens dit congres hun kennis over de nieuwe wet.

Kennis verbreden en verdiepen

Zo geeft senior adviseur brandveiligheid Saskia Hegeman van Nieman Raadgevende Ingenieurs in de ochtend haar visie over ‘Bouwen wat je belooft in getallen met de nieuwe Omgevingswet.’ Adriaan de Jong, senior adviseur bouwregelgeving en Femke Schrama, specialist bouwregelgeving, delen hun kennis over het Bbl en de specifieke wijzigingen. Jacco Huijzer, jurist bouwbesluit en brandveiligheid, vertelt je meer over ‘Bouwen onder de nieuwe omgevingswet’. En geeft Peter Willem van Calis in de middag een workshop over renovatie en herbestemming in het Bbl.

Je leest meer informatie en krijgt de mogelijkheid om aan te melden via deze link.