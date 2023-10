Raamovereenkomst voor verduurzaming 1500 woningen per jaar

Vier bouwbedrijven ondertekenden de verlenging van een raamovereenkomst met woningcorporatie Lefier om vijftienhonderd woningen per jaar te verduurzamen. Het gaat onder andere om het aanbrengen van vloer-, dak-, en muurisolatie, evenals aanpassingen aan de installaties als dat nodig is.

Eind 2020 sloot Lefier met Jorritsma Bouw BV, Bouwgroep Dijkstra Draisma, Dura Vermeer Bouw en Buursema Bouwbedrijf met deze vier bouwers al een raamovereenkomst voor de opgave in de verduurzaming. De corporatie met ruim 30.000 sociale huurwoningen in Groningen en Drenthe verhuurt in 2029 geen woningen meer met een E, F of G-energielabel. Met die ambitie in het achterhoofd werd de samenwerking voortgezet en werd de lopende raamovereenkomst verlengd op 19 oktober jongstleden.

Lagere energiekosten

De verduurzamingswerkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van vloer-, dak-, en/of muurisolatie. Ook wordt er isolatieglas geplaatst als dat nog niet aanwezig is en indien nodig worden er aanpassingen aan de installaties gedaan. Voor huurders is dat goed nieuws: na de werkzaamheden is hun woning goed geïsoleerd en dalen de energiekosten. Lefier brengt voor de verbetering van het energielabel geen huurverhoging in rekening. Ook krijgen huurders de keuze om zonnepanelen te laten plaatsen.

Groene labels

“De opgave om voor 2029 zo’n zes- tot zevenduizend woningen te verduurzamen is een forse uitdaging”, zegt Jan Willem Stevens, manager Assetmanagement & Investeringen van Lefier. “Enkele jaren geleden hebben we de samenwerking gezocht met vaste partners om in bouwstromen onze verduurzamingsopgave in te richten. De jaarlijkse opgave was destijds 750 woningen per jaar en doordat het proces nu goed loopt kunnen we met deze partners opschalen naar 1.500 woningen per jaar. Dat kunnen we niet doen zonder goede afspraken. In ons reguliere bezit hebben we in 2029 geen sociale huurwoningen meer in onze portefeuille met een E-, F- of G-energielabel.”

Planmatig onderhoud en veiligheid

Waar mogelijk combineert Lefier de verduurzaming met planmatig onderhoud zoals schilderwerkzaamheden, herstel van voegwerk en werkzaamheden aan het dak. Indien nodig worden keukens, badkamers en toiletten vervangen. En ook veiligheidsthema’s zoals asbest en brandveiligheid worden standaard meegenomen in de verduurzamingsprojecten.

Door de verduurzaming met die werkzaamheden te combineren beperkt Lefier de overlast voor bewoners. “Toch is niet uit te sluiten dat bewoners hinder ondervinden van de werkzaamheden”, gaat Jan Willem verder. “We doen er alles aan om dat te beperken en bewoners tijdig te informeren. In overleg met onze huurders plaatsen we bijvoorbeeld noodtoiletten en zorgen we voor een rustwoning in de wijk, waar mensen overdag verblijven.” In alle vijf gemeenten waar Lefier actief is, Emmen, Borger-Odoorn, Stadskanaal, Midden-Groningen en Groningen, zijn momenteel verduurzamingsprojecten in uitvoering of staan werkzaamheden in de startblokken.