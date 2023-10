Het belang van het isolatieproces opschalen

Ontdek tijdens het symposium ‘Innovatief Isoleren’ uitdagingen met betrekking tot flora en fauna, leer over opkomende biobased en circulaire innovaties en zie hoe gemeenten en woningbouwcorporaties het isolatieproces opschalen. Op 28 november ben je welkom in Dome-X in Oss, om gelijkgezinden te ontmoeten en de volgende stap te zetten.

De urgentie van het symposium is goed te merken: de temperatuur daalt en de dikke jassen gaan uit de kast om ons comfort te geven. Voor een woning is het niet anders en richten we ons op het Trias Energetica-principe: verminder de warmtevraag, voordat je overgaat tot energieopwekking. Doeltreffende isolatie is dan ook cruciaal.

2,5 miljoen woningen isoleren

De ondersteuning om te isoleren is er ook. Het Nationaal Isolatieprogramma ondersteunt woningeigenaren bij het isoleren van hun huizen, met een snelle en slimme aanpak voor slecht geïsoleerde huur- en koopwoningen. Het doel is om vóór 2030 wel 2,5 miljoen woningen te isoleren.

Doe mee

Het symposium vindt plaats op 28 november in Dome-X, aan de Kanaalstraat 12b in Oss, met een inloop vanaf 13u en een afsluitende netwerkborrel om 16:45u. Hier lees je meer en schrijf je je in.