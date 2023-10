CO2-uitstoot verminderen met circulair MJOP

Kun je met gebouwbeheer bijdragen aan een duurzamere toekomst? En is er een relatie tussen onderwerpen als circulariteit, het verminderen van de uitstoot van schadelijke broeikasgassen en het MJOP? In een webinar van Planon Building Management en BCI Gebouw op 14 november om 10.00 uur krijg je de antwoorden.

De noodzaak om circulariteit toe te voegen aan het MJOP wordt steeds groter, meldt Planon Building Management. Dat komt onder andere door de maatschappelijke opgave om steeds minder primaire grondstoffen in te zetten, om in 2050 uit te komen bij een volledig circulaire economie. Vastgoedeigenaren en -beheerders plannen onderhoud en kosten over 10 jaar of meer, dus is nu het moment om actie te ondernemen.

Welke acties je het beste kunt doen en hoe je het effect kunt meten, daarover leer je meer tijdens het webinar op 14 november, vanaf 10.00 uur. Tijdens het webinar is er specifiek aandacht voor de Building Circularity Index (BCI Gebouw), een meetinstrument waarmee je de circulaire potentie van je vastgoedobject bepaalt.

Aanmelden doe je via deze link. Op deze website ontdek je alle onderwerpen die tijdens het webinar behandeld worden en krijg je een introductie van sprekers Jim Teunizen van Alba Concepts / BCI Gebouw en Mark van Burg van Planon Building Management.