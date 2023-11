Bouwen onder de Omgevingswet: hoe dan?

Ook in de bouwsector verandert er nogal wat met het in werking treden van de Omgevingswet op 1 januari 2024. Dat moment komt er sneller aan dan je denkt. Op 6 december organiseert Nieman Academie daarom een dag vol kennis met het congres Bouwen onder de Omgevingswet.

Eerder lieten we zien welke experts tijdens plenaire sessies in de ochtend inzichten en kennis delen over de gevolgen van de nieuwe wet in de bouwsector. In dit artikel gaan we in op de drie workshops die in de middag op de rol staan. ‘Brandveiligheid en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)’ door specialist Brandveiligheid Maaike Bussel van Amersfoort, ‘Renovatie en herbestemming in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)’. door Peter Willem van Calis, partner bij adviesbureau VPRC en beleidsadviseur bij BZK en ‘Wat is de impact van de Wet Kwaliteitsborging (WkB) op je organisatie’ door senior adviseur Kwaliteitsmanagement Emile Jansen.

Invoering van het Bouwbesluit leefomgeving

In deze workshop leer je over de invoering van het Bbl, waarin op sommige brandveiligheidsvoorschriften wijzigingen worden aangebracht. In deze workshop word je meegenomen door deze wijzigingen en de gevolgen daarvan op de brandveiligheid van een bouwwerk.

Voorschriften bij renovatie

In deze workshop leer je je over de specifieke voorschriften bij verbouw- en renovatieprojecten. Waar vind je deze voorschriften precies en hoe je pas je ze toe? Ook krijg je meer informatie over de ondergrens en over handhaving van de regels.

Impact van Wet op de kwaliteitsborging

In deze workshop gaat Emile Jansen verder in op de impact van de Wkb op je organisatie. Want hoe maak je de vertaalslag naar je dagelijks werk?

Meer informatie en aanmelden

Ondertussen zijn de early bird tickets uitverkocht en zijn de reguliere tickets in de verkoop. Je leest meer informatie en krijgt de mogelijkheid om aan te melden via deze link.