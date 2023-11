Belevingsarchitect Renee Scheepers wint Ruud van Berkel Award

Renee Scheepers, eigenaar en oprichter van Scheepers&Renee, won de eerste editie van de Ruud van Berkel Award. Dit is een stimuleringsprijs geïnitieerd door Heembouw, waar Duurzaam Gebouwd eerder over schreef. Renee pleit voor belevingsarchitectuur, een discipline dat zich niet richt op de kwaliteit van stenen of lanschap, maar op leven en de inrichtingsmanier.

Foto boven: Renee Scheepers krijgt de Ruud van Berkel Award uitgereikt, foto door Aad Hoogendoorn

De vakjury, bestaande uit Barbara Luns (AIR Rotterdam), Jan Bruil (Bouwinvest), Cassandra Vugts (SPARK Campus) en Lonneke Wijnhoven (Heembouw Architecten) oordeelde dat de innovatie gepast is in tijden van ruimtelijke en stedelijke transformaties.

Proeftuin

Renee wint niet alleen een geldbedrag van 5.000 euro: ze krijgt ook een proeftuin, een project om haar ideeën samen met ontwerpende bouwer Heembouw op toe te passen. Renee aan het woord over haar winst: “Heembouw benut met de Ruud van Berkel-award niet alleen ideeën voor innovatie uit haar eigen kennis en ervaring, maar juist ook uit het veld. Bijzonder dat ik met mijn idee over proces en aanpak gewonnen heb. Een veel betekenende stap voor zowel Heembouw als voor mij.”

Onderscheidende visie

De vakjury over de visie van Renee: “Dit is een mooie toevoeging aan de ontwikkeling en de realisatie van projecten. Vanuit de nieuwe Omgevingswet en de toenemende complexiteit van projecten is haar visie uiterst relevant en onderscheidend. Renee was niet de enige die een proeftuin won: ook Omlab en Tjeerd Veenhoven vielen in de prijzen. Respectievelijk met een 3D-geprint en composteerbaar vleermuizenkastje ‘Vesper’ en een hemelwaterretentiegevel.

Vernieuwing en architectuur

De eerste editie kende 33 inzendingen en Heembouw gaat door met de award: in 2024 staat er een nieuwe editie op de rol, een eerbetoon aan Heembouw-oprichter Ruud van Berkel. Heembouw over zijn ondernemersgeest en oog voor vernieuwing: ‘Deze leiden al generaties lang tot een onderscheiden positie van Heembouw in de bouw. De prijs geeft die combinatie en inzichten, waarin vernieuwing in architectuur centraal staat, een stimulans.’