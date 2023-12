Voorbeeldfunctieprojecten beloond met architectuurprijs

De winnaars van de 13e editie van de VKG Architectuurprijs zijn bekend. In de categorie Renovatie werd het project Wheermolen Rudolf Garrelstraat in Purmerend van DOOR Architecten nummer 1. De categorie Nieuwbouw werd gewonnen door De Eenhoorn uit Amsterdam van Heren 5.

De vierkoppige jury mocht zich buigen over een keur aan ingezonden projecten. Uit de 26 inzendingen werden zes projecten genomineerd, drie in iedere categorie. Voor deze projecten werd de ontvangen fotografie en tekst uitgebreid met videomateriaal van het project en een begeleidend woord van de architect. Aan de jury de schone taak om op basis daarvan de laatste selectie te maken. Dat is gelukt, twee architecten, een duurzaamheidsexpert en een kunststofkozijnenspecialist kwamen unaniem tot de twee winnaars.

De Wheermolen Rudolf Garrelstraat is een project van DOOR Architecten met profielen van Kömmerling en kozijnen van Schipper Kozijnen in opdracht van Hemubo. De Eenhoorn is ontworpen door architectenbureau Heren 5 met profielen van Gealan en kozijnen van Transcarbo in opdracht van Ymere. De jury looft de projecten omdat circulariteit, uitvoeringstechniek en esthetiek perfect bij elkaar zijn gebracht, met een glansrol voor de kunststof kozijnen.

Wheermolen Rudolf Garrelstraat

Het project aan de Rudolf Garrelstraat in de wijk Wheermolen in Purmerend vervult een voorbeeldfunctie. Flatgebouwen als deze staan door heel Nederland en vormen een grote uitdaging voor de bouwwereld, aangezien er vele gerenoveerd dienen te worden. Dit project is een heel goed voorbeeld van hoe renovatie esthetisch én duurzaam kan. Profielen die uit 100% gerecycled kunststof bestaan mogen de maatstaaf worden. De juryleden zijn tevens zeer te spreken over de kleurkeuzes en de verwerking van de kozijnen. Daarnaast kreeg het project ook punten voor de verbeterde leefbaarheid. Op de begane grond zijn de garageboxen verbouwd tot appartementen met een klein voortuintje. Dit geeft meer sociale controle en is een inventieve oplossing die inspireert.

De Eenhoorn

Ook in deze categorie heeft een woonproject gewonnen. Kenmerkend voor dit gebouw is de sterke stedenbouwkundige taal die toch een duidelijke woonfunctie uitstraalt, zo oordeelt de jury. 'De verwerking van de kozijnen verdient een schoonheidsprijs, het is mooi toegepast als totale geveldetaillering en als vanzelfsprekend in het metselwerk opgenomen. De kleurstelling is smaakvol en er is gekozen om de kleuren van de kozijnen door te zetten in de balustrades.' De jury is gecharmeerd van de sociale cohesie: woningen voor verschillende generaties, de gedeelde algemene ruimtes tegenover relatief kleine woningen. In de woonopgaven die er zijn is dit in mooi passend concept, inspiratie voor de gehele bouwwereld.

De jury VKG Architectuurprijs 2023

De jury van de VKG Architectuurprijs bestond dit jaar uit twee architecten: oud-winnaars Arno Kolen van van den hout en kolen architecten en Arthur Nuss van Global Architects. Mantijn van Leeuwen is duurzaamheidsexpert en directeur van NIBE. Het vierde jurylid is de vertegenwoordiger van de kunststofkozijnenbranche: Albert Zegelaar, directeur VKG.

Focus op kwaliteit en duurzaamheid

VKG geeft het volgende aan over handtekening die kozijnen achterlaten in de architectuur: 'Net als de hele bouwkolom zet de kunststofkozijnenbranche sterk in op duurzame innovatie, onder anderen door recycling en de ontwikkeling van bio-attributed pvc. Daarnaast heeft VKG als doel om zorg te dragen voor kwaliteitsproducten voor de gebruikers. Het mes snijdt aan twee kanten: enerzijds hebben gebruikers een prettig binnenklimaat en kozijnen met een lange levensduur, anderzijds beperken we de belasting voor het milieu.'

