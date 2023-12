Verse events en publicaties in jaaragenda 2024

Benieuwd naar de onderwerpen die Duurzaam Gebouwd aansnijdt in 2024, de events die we organiseren en de activiteiten die we ondernemen? Dan hebben we goed nieuws: de jaaragenda van 2024 is nu beschikbaar.

Je leest meer over de maandthema’s die we behandelen, zoals Wijkverduurzaming, All-electric woningen, Losmaakbaar Bouwen en Bouwen binnen het CO 2 -budget. Ook ontdek je welke rondetafelgesprekken we organiseren, zoals Biobased Bouwen en WELLco. Nieuw op de agenda zijn de Duurzaam Gebouwd Op Locatie-events, over onder andere Circulair Renoveren en Gezonde Gebouwen.

Ook nemen we wel zes Duurzaam Gebouwd Talks op, waarbij we in gesprek gaan met experts over verschillende onderwerpen. Ook kun je vanzelfsprekend rekenen op kennisdeling in de vorm van magazines. Je leest hier de jaaragenda 2024. Heb je een artikelidee dat goed past binnen een maandthema? Stuur dan een mail naar redactie@duurzaamgebouwd.nl.