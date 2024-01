Koplopers in analyse op ESG-communicatie bouwnijverheid

Vermetten voerde een onderzoek uit over ESG-communicatie in de bouwnijverheid in Noord-Brabant. Hierbij beoordeelde ze onderwerpen die zijn afgeleid van de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s). Uit de resultaten blijkt onder andere dat er koplopers zijn die in online ESDG-communicatie op milieu en maatschappelijk vlak vooroplopen.

Voor het onderzoek werd de ESG-communicatie op websites van organisaties geanalyseerd, met een verzameling van gegevens tot eind juni 2023. Vervolgens werden binaire scores toegekend, uitgesplitst in twee dimensies: milieu en maatschappij. Er waren maximaal 12 punten voor milieu en 8 punten voor maatschappij te halen. Ook werden certificaten geregistreerd die organisaties hebben.

Onderbouwing

Resultaten en conclusies zijn onder andere dat er een positief verband bestaat tussen organisatiegrootte en scores. Ruwbouw, afbouw en installatie scoren gemiddeld, civiel scoort hoog en metaalbouw scoort laag. De laag scorende scorende organisaties stellen duurzaam te zijn, maar onderbouwen dit onvoldoende, zo blijkt uit het onderzoek.

Vooroplopen

In de conclusie lezen we: ‘Uiteraard is er een verschil tussen ESG-communicatie en operationele inzet op ESG-onderwerpen. Desondanks is het een feit dat een aantal organisaties hier sterk op voorlopen, vergeleken met de rest van de sector. Het positieve verband tussen ESG-communicatie en organisatiegrootte geeft ook duidelijk weer dat de grote organisaties zich hier al voor inzetten en het trickle-down effect is dan ook onvermijdelijk.”

Op deze pagina vind je de gratis whitepaper en het onderzoek ‘Analyse op ESG-communicatie bouwnijverheid’.