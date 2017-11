Samenwerking geeft inzicht in milieu-footprint

Duurzaam Gebouwd-partners ABN AMRO en Ecochain werken samen om zakelijk klanten van de bank inzicht te geven in milieu-footprint en verduurzamingskansen.

“Een duurzamere bedrijfsvoering is goed voor het klimaat en leidt bijna altijd tot een betere bedrijfsvoering en een hoger financieel rendement”, vertelt hoofd sector advisory Sander van Wijk van ABN AMRO. De nieuwe dienstverlening wordt vanaf november 2017 getest met tien bedrijven uit de agrarische en industriële sector.

De Ecochain-methodiek brengt naast de milieu-footprint ook de grondstof- en energiestromen van de onderneming in kaart. “Groene bedrijven gaan slimmer om met energie en grondstoffen, trekken vanwege hun imago gemakkelijker talent aan en kunnen vaak betere prijzen vragen voor hun duurzame producten”, aldus director business development Boudewijn Mos van EcoChain Technologies.