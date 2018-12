Het is alweer een tijd geleden dat het woord tuintegeltax hardop is uitgesproken. Dat komt mede door de reuring rondom een nieuwsbericht over de plannen van de nieuwe gemeente Altena. Inwoners die hun tuin vol tegels leggen moesten mogelijk meer rioolheffing gaan betalen dan eigenaren met dezelfde hoeveelheid grond, maar die geen tegels hebben.

Wethouder Pim Bouman benadrukte op TV: ‘Het is nog in overweging’. Ondanks deze zalvende uitspraak waren de reacties talrijk en fel gekant tegen deze tegeltax. Extra belasten van bewoners in het kader van ons veranderende klimaat stuit kennelijk op zeer grote weerstand. Na kritische vragen over de handhaving bleek controle door het ambtenarenapparaat een groot probleem te zijn. Het idee was snel afgeserveerd en inmiddels bijna vergeten.

Gelukkig laat Pim Bouman zich niet uit het veld slaan en overweegt de gemeente nu een beloningsysteem. Bewoners die tegels verwijderen gaan wellicht beloond worden in de vorm van een lagere rioolheffing. Belonen werkt beter dan bestraffen en je hoeft alleen maar de tuinen te controleren waarvan tegels verwijderd zouden zijn. In gemeente Son en Breugel wordt ook gewerkt aan het belonen van duurzaam gedrag. Hier wordt gesproken over het differentiëren van rioolheffing. Beloning voor bewoners die voor lokale opvang van hemelwater zorgen en hun terrein afkoppelen van het riool. Dergelijke maatregelen zullen de komende jaren realiteit worden, maar wat mij betreft moet er veel sterker ingezet worden op daken.

Sterker inzetten op daken

Op het dak kan je tenslotte, naar verhouding, veel meer groen kwijt dan in de (voor)tuin. Daar parkeren we onze auto, staat een schuur en tuinmeubilair. Op ons dak komen we veel minder vaak en met andere doeleinden. Met dank aan de perikelen rondom tegeltax zal ik geen daktegeltax of dakgrindtax voorstellen. De juiste weg is belonen en de controle moet makkelijk zijn.

Dit deed mij denken aan een actie van de gemeente Haaren. Zij hebben dit jaar een subsidie beschikbaar gesteld voor de aanschaf van een regenton. Het sterke punt aan deze actie was dat de subsidie hoog genoeg was om alle kosten te dekken. 40 euro per regenton en een regenton van 100 liter is al te verkrijgen vanaf 39,95 euro. Met deze 100% vergoeding heeft gemeente Haaren ervoor gezorgd dat 6,5 procent van de Haarense huishoudens regenwater nu zelf opslaat en daarmee het riool niet belast tijdens hoosbuien. Een kanttekening bij deze actie is dat je met regentonnen alleen de wateroverlast oplost en geen oplossing biedt voor het urban heat island effect of bijdraagt aan de flora en fauna in de stad. Daar heb je (blauw)groenedaken voor nodig.

Groenopbouw 100% vergoeden

Voor groendaken en waterdaken zijn subsidies en investeringsaftrekregelingen beschikbaar, maar die komen niet in de buurt van de 100%. Dat is natuurlijk erg ambitieus, maar bedenk dat verzekeraars in 2014 zo’n 90 miljoen euro uit hebben gekeerd voor regenschade. Dat elke m3 regenwater die op het dak valt en daar verdampt (gemiddeld 50%) € 0,25 aan zuiveringskosten bespaart. Wanneer alle daken in een wijk groen zijn is er een reductie van het riooloverstortvolume van 50% te realiseren, ook als het alleen om sedumdaken gaat.

Is het daarom niet gewoon voordeliger om de groenopbouw 100% te vergoeden? Naast het kostenaspect zijn er zoveel bijkomende voordelen voor de leefbaarheid van de stad. Je zult zien: deze aanpak gaat werken, binnen de kortste keren is in Nederland de vergroening van alle daken in de stad inzet.