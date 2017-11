Prefab en plug & play isoleren heeft de toekomst

Auteur: Rob van Kuik

In 2050 moeten alle woningen energieneutraal en gasloos zijn. Het beperken van de energiebehoefte met isolatie vormt een van de belangrijkste uitgangspunten voor het verduurzamen van woningen. “Het is relatief eenvoudig om BENG of NOM-niveau te halen bij nieuwbouw, maar het wordt uitdagender als we bestaande bouw aanpakken.”

“Wij leveren opties voor gevelisolatie in de breedste zin van het woord”, vertelt business development manager Rob van Kuik van DAW Nederland. De leverancier van geveloplossingen heeft onder andere platen van hennep, minerale wol, polystyreen en houtwol in het assortiment. “De verschillende platen staan in het teken van duurzaam en circulair bouwen. De huidige polystyreenplaten kunnen tot 7 keer hergebruikt worden.”

De oplossingen worden ondergebracht in zowel nieuwbouw als in bestaande gebouwen. Bij bestaande bouw is de kans aanwezig dat de isolatie en de gebouwschil van lage kwaliteit zijn. “Hier hebben we twee oplossingen voor. We kiezen een schil die we vóór de al geplaatste buitenschil plaatsen of nemen het buitenblad mee en vervangen dit voor een duurzamere variant.”

De RC-waarde, die bij oude woningen vaak blijft steken op een magere waarde, kan hierdoor fors hoger. “We kunnen een RC van 5,5 binnen handbereik brengen als we een nieuwe buitenschil plaatsen en kunnen zelfs wanden voor houtskeletbouw leveren met een RC van 6 tot 7.” De gemiddelde bouwtijd van zo’n nieuwe schil is één week. “Deze bouwsnelheid gaat alsmaar omhoog. Prefab elementen zijn zodanig plug & play dat de complete gebouwschil in één dag een upgrade kan krijgen.”

Snel opwaarderen

Het aanpakken van de buitenschil waardeert een woning snel op. “Aan alle opdrachtgevers wil ik meegeven dat zij deze impact niet moeten onderschatten. Door gerenommeerde systemen in te zetten waardeer je de schil op, maak je een grote levenssprong en verleng je de levensduur met enkele decennia.” De oplossingen waar Van Kuik op doelt zijn aan duurzaamheidtesten onderworpen en gaan 40 jaar mee. “Hiermee hebben we de mogelijkheid om de woning een warme jas aan te trekken en hiermee de energiebehoefte en -verliezen sterk te verminderen. Daarnaast leveren we niet alleen oplossingen voor de buitenschil, maar pakken we ook de isolatie binnenin de woning aan, onder andere met minerale steenstrips.”

Sinds een jaar brengt DAW zijn oplossingen onder in Bouw Informatie Modellen, BIM. “Deze methodiek is van groot belang omdat vormgevende partijen sneller kunnen waarnemen waar er eventueel fouten ontstaan. Vooral de mate waarin gevelelementen aansluiten op andere onderdelen van het gebouw vormt interessante informatie om faalkosten tot een minimum te beperken.” Gemiddeld lopen faalkosten op naar zo’n 15% van de totale bouwsom. “Dat hebben we met zijn allen geaccepteerd, maar dit percentage kunnen we natuurlijk terugdringen door te BIMmen en meer industriële bouwvormen toe te passen. Door in de fabriek te vervaardigen kunnen we kosten met betrekking tot fouten terugdringen, maar ook geconditioneerd werken zonder negatieve weersinvloeden. Daarnaast beperken we de overlast voor bewoners tot een minimum.”

Virtueel verbeteren

Anno 2017 krijgen bewoners zelf de mogelijkheid om virtueel aanpassingen aan hun woning te verrichten. Met innovatieve visuele tools zien ze meteen wat de esthetische en energetische impact is van een ingreep. “We zijn aangesloten bij WoonConnect, dat het voor bewoners eenvoudig maakt om virtueel veranderingen in hun woning aan te brengen. Zij zien direct welk gevolg een ingreep heeft en welke energiebesparing het oplevert.”

Ondertussen werkt DAW Nederland mee aan diverse projecten, onder andere met Nul op de Meter-ambities. “Zo realiseren we in Alphen aan de Rijn sociale huurwoningen in hoogbouw. Daar verwerken we verschillende soorten steenstrips in de gevel en zorgen we voor een behaaglijk binnenklimaat.”