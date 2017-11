Van producent naar adviserend systeemleverancier

Auteur: Rien Wisse

Industrieel vervaardigen van gebouwen, compleet gemodelleerd met BIM, heeft de toekomst. Om invulling te geven aan een nieuwe werkelijkheid ziet producent van hang- en sluitwerk BUVA zijn rol veranderen naar die van adviserende systeemleverancier. Een interview met Duurzaam Gebouwd-expert en BUVA-directeur Rien Wisse.

“Als complete sector staan we nu op een kruispunt en moeten we kiezen voor veranderingen”, vertelt Wisse. “Zo hebben we tegenwoordig de mogelijkheid om woningen compleet in de fabriek te produceren en ze vervolgens plug and play op de bouwplaats te installeren. Diverse organisaties passen hierop hun businesscase aan. Zo richten bouwers hun werkplaatsen in om complete gebouwonderdelen te fabriceren met machines en hebben zij rondreizende bouwteams die niet meer gebonden zijn aan locaties.”

Focus op BIM en ketensamenwerking

Naast de industrialisatie schijnt de bouw- en vastgoedsector haar licht op procesoptimalisatie en ketensamenwerking. “Bouwbedrijven hebben een laag rendement en lopen hoge risico’s doordat ze veel faalkosten maken. Foutloos bouwen draagt veel bij aan een beter imago en ligt niet zo ver van ons vandaan als we denken.” Met een Bouw Informatie Model (BIM) komt bouwen zonder vergissingen binnen handbereik. “Het belang van BIM groeit alsmaar. Over een aantal jaar kom je geen project meer tegen zonder deze modellering, omdat de impact steeds duidelijker wordt. Je verkort de bouwtijd, verkleint de kans op kosten rondom fouten en stelt de sector in staat om complexere projecten met sensoren, domotica en slimme technologie te realiseren.”

Om daad bij woord te voegen leidt BUVA projectbegeleiders op om BIM toe te kunnen passen. “Al onze verantwoordelijken rondom projecten zijn klaar voor BIM.” Naast een grotere inzet op modelleren wil BUVA de ketensamenwerking bevorderen, onder andere met het concept LogiTime. “Hiermee verzamelen we per project alle benodigde producten op een rolcontainer. We leveren just in time, onze klant heeft geen magazijn meer nodig en krijgt alles op de manier waarop hij het wil aangeleverd. Het is een schot in de roos en hebben inmiddels duizenden containers mogen leveren en weer terugnemen. Voor onze klanten betekent dit dat ze zeer snel kunnen fabriceren zonder afval.” Een ander nieuw focuspunt voor hechtere samenwerkingen is adviseren in een vroeger stadium. “We zitten al vaak om tafel met de projectpartijen, maar willen een actieve adviserende rol oppakken.”

Garantie op veiligheid en schone lucht

De komende tijd verschuift BUVA’s leveranciersfunctie verder naar het verzorgen van complete systemen. “We willen naar een situatie toe waarin we veiligheid, schone lucht en een gezond binnenklimaat garanderen met onze oplossingen. Hierbij is sprake van veel langere garanties en projectpartners die wel een decennia betrokken blijven bij het project. Middels onderhoudscontracten garanderen we de prestaties.”

“Als we auto’s kunnen demonteren en daarvan elementen kunnen hergebruiken, dan moeten we dat ook met een woning kunnen doen. Daarom is industrialisatie en optimalisatie een uitdaging voor onze sector. De volgende stap die we gezamenlijk moeten nemen is om complete woningen circulair te maken en gedurende de levenscyclus te updaten, op een andere plek neer te zetten, of volledig te hergebruiken. Samen kunnen we dit.”