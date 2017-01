Ecowijk krijgt 77 energieneutrale woningen

In de zogeheten ecowijk De Kiem in Arnhem komen 77 energieneutrale woningen. Dat zijn er 27 meer dan aanvankelijk het plan was.

Op initiatief van de vereniging De nieuwe aanpak (DNA) in de Bouw hebben 10 bouwteams duurzame woningen ontworpen, waarvoor tientallen gegadigden zijn. 6 van de 10 woningtypes zijn financieel levensvatbaar en worden in 2018 gebouwd: TinyFlex, De Ideale Woning, Flexus (zie foto), E+ wonen, Bo Gro en het Rode Trap Huis. Van de overige 4 types, te weten Puur Natuur, I-Cocon, De Vier Jaargetijden en Altijd Lente, is het nog onbekend of ze in een latere fase alsnog worden gebouwd.

Kleine bouwpartijnen in teamverband

De Kiem wordt ontwikkeld door kleine bouwpartijen die in teamverband collectief samenwerken. Elke groep bestaat uit gespecialiseerde, vaak regionaal werkende bedrijven die duurzaam bouwen. Ieder team beschikt over minimaal 1 lid van vereniging DNA in de Bouw. Deze vereniging wil duurzaam, gezond en energie-efficiënt (ver)bouwen versnellen en werkte eerder samen met de gemeente Arnhem in een EU-project om energieneutraal bouwen in de regio te stimuleren.