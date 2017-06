Utrecht krijgt studentencomplex met duurzame snufjes

Eind 2018 start de bouw het groene studentencomplex ‘Op Dreef’ in de Utrechtse wijk Overvecht. Dit complex beschikt over de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid.

Zo krijgt ‘Op Dreef’ energie-opwekkende gevels en daken en stadsverwarming in combinatie met warmte- en koudeopslag. Daarnaast is het casco flexibel, om het voor te bereiden op toekomstige aanpassingen. Ook beschikt het over een uitgebreide ondersteuning van de stadsflora en -fauna, variërend van nestkastjes voor gierzwaluwen tot hommelspleten.

Creëren van gezonde en duurzame leefomgeving

Dit nieuwe studentencomplex geeft vorm aan het concept ‘Healthy Urban Living’: het creëren van een gezonde en duurzame leefomgeving in het stedelijk gebied. “De schakeling van getrapt oplopende groene buitenterrassen en de verschillende sportvoorzieningen, zoals een bootcamptrack en een fitnessruimte, nodigt studenten uit tot een gezonde, actieve en sociale leefstijl”, legt architect-directeur Do Janne Vermeulen van Team V Architectuur uit.

Daarnaast vindt de betrokken partijen het belangrijk dat er interactie is tussen buurtbewoners en ondernemers, studenten, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Daarom is de begane grond van ‘Op Dreef’ ingericht als een uitnodigende, open ruimte met aansprekende functies, zoals een restaurant met een leerbedrijf, een innovatielab met kennisinstellingen op het gebied van healthy urban living, een koffiebar met aangrenzend studielandschap en een filmzaal.

Studentenwoningen en publieke voorzieningen

Het complex omvat 629 studentenwoningen, waarvan 491 zelfstandige appartementen van zo’n 22 m 2 , 108 units gegroepeerd in woongroepen, grotere studio’s van zo’n 55 m 2 en woningen voor minder validen. Daarnaast biedt het gebouw ruimte aan 1.400 m 2 aan collectieve voorzieningen, waaronder een verdiepte fietsenberging, en 1.000 m 2 aan publieke voorzieningen. Het pand komt op de hoek van de Brailledreef en de Zamenhofdreef en krijgt 2 torens van 16 verdiepingen, die getrapt oplopen. De 2 opengewerkte uitsneden in de lichte bakstenen gevels lopen schuin op vanaf de begane grond en accentueren de getrapte gebouwvorm. Daarnaast sluiten ze op de naastgelegen bebouwing.

Om het ontwerp tot stand te laten komen, heeft Team V Architectuur samengewerkt met Urban Sync en fUse Studio, IC Netherlands en Van Wijnen.