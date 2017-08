Gemeente Landgraaf kiest voor daktuin bij uitbreiding

Gemeente Landgraaf koos voor de aanleg van een daktuin bij de uitbreiding van het raadhuis. De beoogde dakbedekkingsconstructie was een EPS geïsoleerd dak en een losse EPDM dakbedekking. Echter werd de omschreven constructie door NDA-lidbedrijf Schiebroek Dakbedekking resoluut afgewezen.



Het omschreven dakbedekkingssysteem was een losliggend geballast systeem. Een belangrijk knelpunt hierbij in combinatie met een intensief groendak is dat een eventuele beschadiging aan de dakbedekking kan leiden tot inwatering en watertransport onder de dakbedekking en isolatielagen.

Daarom werd gekozen voor een volledig verkleefd systeem. Bij een volledig verkleefd systeem worden alle lagen in de dakbedekkingsconstructie aan elkaar verlijmd. Het voordeel hiervan is dat bij een lekkage deze eenvoudig getraceerd kan worden. Bij de gemeente Landgraaf was de keuze voor een volledig verkleefd systeem van belang omdat het dak regenwater moest bergen en bufferen.

Gekozen werd voor het compactdak van IKO insulations. De basis van het Compactdak is een volledig met warme bitumen gekleefde dampremmende laag met een aluminium drager, een volledig gekleefde thermische isolatie van 140 mm met mineraal gecoat glasvlies gecacheerde PIR-isolatie en een tweelaagse SBS-dakbedekking waarvan de laag isolatie en de eerste laag gegoten worden met warme bitumen en de uiteindelijke (wortelvaste) toplaag volledig wordt gebrand.

