Duurzaam Gebouwd-partner krijgt BouwKennis Marketing Jaarprijs 2017

Duurzaam Gebouwd-partner Kingspan heeft de BouwKennis Jaarprijs 2017 in de wacht gesleept. De prijs gaat jaarlijks naar het meest vernieuwende initiatief in de bouw-, vastgoed- en installatiesector.

De prijs werd uitgereikt voor het concept ‘Kingspan Future Proof’, een energiebesparende oplossing voor vervanging van asbestdaken. Het totaalplan bestaat uit asbestsanering zonder vezelemissie tot en met aanbrengen van een nieuw daksysteem met zonnepanelen en led-verlichting.

Kingspan zorgt voor de financiering met een leaseconstructie. Het dak kan binnen 5 tot 15 jaar worden terugbetaald. Door energiebesparing, isolatie en opbrengsten van zonne-energie wordt een deel van het leasebedrag gecompenseerd. Na deze leaseperiode is het dak en de zonne-installatie van de klant en wordt de businesscase in de meeste gevallen positief.

Volledig nieuwe markt

“Het is een volledig nieuwe markt die Kingspan met dit concept betreedt”, laat de jury weten over de winst van Kingspan. “De jury vindt het leaseconcept vooral erg innovatief. Dit wordt versterkt door het feit dat dit ook geheel nieuw is voor Kingspan. Ook aan klantgerichtheid is gedacht, door het volledig ontzorgen van de boeren.” Meer informatie over de jurysamenstelling en de uitreiking leest u op de website van BouwKennis.