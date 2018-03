Bouwen met Hennep onder de aandacht

Bouwen met Hennep staat centraal tijdens een evenement in Oude Pekela. In de hal van Museum Siep & Co horen, zien en ervaren deelnemers wat de voordelen zijn van duurzaam bouwen met hennep.

Het evenement staat voor 23 en 24 maart op de planning. Op het event zijn meerdere partners in de hennepbouw aanwezig, die deelnemers enthousiasmeren en de diverse eigenschappen van hennep laten zien. Tevens zijn er productdemonstraties en worden vragen beantwoord.

Diverse partners zijn aanwezig, waaronder 3Draft Ingenieurs, EcobouwSalland, Isohemp en HempFlax.

Aanmelden verloopt door een mail te sturen naar construction@hempflax.com. Hempflax is tevens als partner aanwezig op Building Holland 2018.